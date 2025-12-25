jueves 25 de diciembre 2025

Iglesia Católica

El Papa León XIV y su primera misa de Navidad: condenó las guerras en curso

El sucesor del papa Francisco celebró su primera misa del nacimiento de Jesús y pidió por las poblaciones indefensas ante los conflictos armados y se refirió a la situación de los desplazados en las tiendas de la Franja de Gaza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El papa León XIV recordó el sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades, en la homilía de la misa de Navidad que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años.

En esta misa de Navidad, que no celebraban los pontífices desde 1994, León XIV afirmó: “Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás” y de los más frágiles.

Y ante ello, el pontífice estadounidense preguntó: “¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío, y en las de tantos otros desplazados y refugiados en cada continente, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades?”

Y agregó: “Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”.

“Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir”, añadió Robert Prevost.

Sólo “cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa el corazón, cuando el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces ya comienza la paz”, aseguró.

“La paz de Dios nace de un sollozo acogido, de un llanto escuchado; nace entre ruinas que claman una nueva solidaridad, nace de sueños y visiones que, como profecías, invierten el curso de la historia”, dijo.

También indicó que “la Navidad vuelve a motivar a una Iglesia misionera, impulsándola sobre vías que la Palabra de Dios le ha trazado”.

“No estamos al servicio de una palabra prepotente, estas ya resuenan por todas partes, sino de una presencia que suscita el bien, que conoce su eficacia, que no se atribuye el monopolio”, agregó sobre la misión de la Iglesia.

Y aseveró: “Habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan y, fecundados por la escucha, caigamos de rodillas ante la carne desnuda de los demás”.

Bendición “Urbi et Orbi”

León XIV pidió a Ucrania y Rusia que encuentren “el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, durante su bendición navideña en el Vaticano.

“Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, declaró en su bendición ‘urbi et orbi’, tras la misa del día de Navidad.

Moscú y Kiev llevan varias semanas negociando por separado el plan estadounidense para poner fin a casi cuatro años de guerra.

Fuente: Infobae

