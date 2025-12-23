martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión en el Caribe

Donald Trump vuelve a amenazar a Nicolás Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que lo haga"

El jefe de la Casa Blanca dijo que "lo más inteligente" sería que el líder chavista deje el poder.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mientras la Guardia Costera de Estados Unidos intensifica sus operaciones para interceptar petroleros en el Caribe, como parte de la creciente campaña de presión de Washington sobre Caracas.

Lee además
la paz, pendiendo de un hilo: donald trump no descarto entrar en guerra con venezuela
Conflicto en aumento

La paz, pendiendo de un hilo: Donald Trump no descartó entrar en guerra con Venezuela
Los ladrones emplearon un montacargas y sierras circulares para acceder a la Galería de Apolo del Museo Louvre y cortar las vitrinas de vidrio.
Por 'sécurité'

El Museo Louvre colocó una reja en la ventana por la que ingresaron los ladrones

Acompañado por sus principales asesores de seguridad nacional -el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth- en una conferencia de prensa el lunes, en la que planteó que sigue dispuesto a intensificar aún más su campaña de presión de cuatro meses sobre el gobierno de Maduro, que comenzó con el propósito declarado de frenar el flujo de drogas ilegales desde el país caribeño, pero se ha convertido en algo más amorfo.

“Si él quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que podrá hacerse el duro”, advirtió Trump sobre Maduro mientras interrumpía brevemente sus vacaciones en Florida con el fin de anunciar planes para que la Armada construya un nuevo buque de guerra de gran tamaño. Además, dijo que "lo más inteligente" sería que el líder chavista deje el poder.

Persecución a otro petrolero

El mandatario estadounidense lanzó su amenaza más reciente mientras la Guardia Costera continuaba el lunes persiguiendo por segundo día a un petrolero sancionado, que según el gobierno de Trump forma parte de una "flota clandestina" que Venezuela está utilizando para evadir sanciones que le impuso Washington. El buque, dice la Casa Blanca, navega con bandera falsa y enfrenta una orden judicial de incautación en Estados Unidos.

“Está avanzando y terminaremos capturándolo”, advirtió Trump.

Es el tercer buque tanque perseguido por la Guardia Costera, que el sábado incautó un buque con bandera panameña llamado Centuries que, según funcionarios estadounidenses, formaba parte de la flota clandestina venezolana.

La Guardia Costera, con el apoyo de la Armada, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper el 10 de diciembre, el cual también formaba parte de la flota de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ese barco estaba registrado en Panamá.

"Bloqueo"

Después de esa primera incautación, Trump anunció que Estados Unidos llevaría a cabo un "bloqueo" de Venezuela. El mandatario ha advertido repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados.

La semana pasada, Trump exigió que Caracas devuelva activos que incautó a compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un "bloqueo" contra petroleros sancionados que viajan hacia o desde el país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem -cuya agencia supervisa a la Guardia Costera-, declaró el lunes en una presentación en el programa "Fox & Friends" que los operativos contra los barcos pretenden enviar "un mensaje al mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar, él debe irse, y que defenderemos a nuestra gente".

La respuesta de Nicolás Maduro

Maduro, por su parte, aseguró que a Trump "le iría mejor" si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.

"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?", cuestionó Maduro.

Más temprano, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, había declarado que Maduro "tiene que salir" del poder.

"No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse", dijo Noem a la cadena Fox News.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, calificado como grupo "narcoterrorista", y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleva a su captura.

El canciller venezolano, Yván Gil, anunció el lunes que recibió nuevamente el respaldo de Rusia ante el bloqueo naval estadounidense.

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", escribió Gil en Telegram.

Por su parte, Moscú indicó en un comunicado que los "ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de las acciones de Washington (...) La parte rusa reafirmó su total apoyo y solidaridad" con Venezuela.

FUENTE: Clarín con información de AP

Temas
Seguí leyendo

Video: así fue el accidente en una Ferrari en el que murió Vince Zampella, el creador de "Call of Duty"

Aprobaron la primera píldora oral GLP-1 contra la obesidad

Pekin reaccionó contra Estados Unidos tras el secuestro de un barco petrolero de una empresa china que iba a Venezuela

¡Atención, criptoestafadores! En un país que es potencia, los muelen a azotes

Importante General ruso muere en un atentado terrorista en Moscú, y el Kremlin acusa a Ucrania

Tensión en el Caribe: Venezuela asegura que Rusia le ofreció "toda su cooperación"

Horror en Sudáfrica: un grupo comando atacó a tiros un pub y siguió matando víctimas al azar mientras huía

"Error 502":  una nueva caída de Cloudflare está provocando fallas en distintos sitios de Internet

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: asi fue el accidente en una ferrari en el que murio vince zampella, el creador de call of duty
IMÁGENES SENSIBLES

Video: así fue el accidente en una Ferrari en el que murió Vince Zampella, el creador de "Call of Duty"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Te Puede Interesar

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026 video
Lo que se viene

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Casposo, en Calingasta tiene la planta de procesamiento de mineral a la que llevará la produción de la mina Hualilán, en Ullum. Se llego a un acuerdo por el tránsito de camiones. 
Autorización oficial

Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo

La falta de galpones industriales y casas familiares se consolidó como uno de los principales cuellos de botella del mercado inmobiliario sanjuanino en 2025.
Análisis de dos referentes

Falta de casas y galpones, alquileres en tensión y el rol impensado de la minería: el balance inmobiliario que deja 2025 en San Juan

La cena navideña “Ninguna Familia sin Navidad” organizada por Argentina Humana se hizo el año pasado en la Catedral.
En San Juan

Final feliz: tras los cruces, se aprobó la cena navideña solidaria en la "Plaza de la Joroba"

Condena para dos hermanos por una brutal agresión: uno preso y el otro libre con un consejo del juez que marcó la audiencia
Judicial

Condena para dos hermanos por una brutal agresión: uno preso y el otro libre con un consejo del juez que marcó la audiencia