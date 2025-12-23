Donald Trump vuelve a amenazar a Nicolás Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que lo haga"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una nueva advertencia a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mientras la Guardia Costera de Estados Unidos intensifica sus operaciones para interceptar petroleros en el Caribe, como parte de la creciente campaña de presión de Washington sobre Caracas.

Acompañado por sus principales asesores de seguridad nacional -el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth- en una conferencia de prensa el lunes, en la que planteó que sigue dispuesto a intensificar aún más su campaña de presión de cuatro meses sobre el gobierno de Maduro, que comenzó con el propósito declarado de frenar el flujo de drogas ilegales desde el país caribeño, pero se ha convertido en algo más amorfo.

“Si él quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que podrá hacerse el duro”, advirtió Trump sobre Maduro mientras interrumpía brevemente sus vacaciones en Florida con el fin de anunciar planes para que la Armada construya un nuevo buque de guerra de gran tamaño. Además, dijo que "lo más inteligente" sería que el líder chavista deje el poder.

Persecución a otro petrolero

El mandatario estadounidense lanzó su amenaza más reciente mientras la Guardia Costera continuaba el lunes persiguiendo por segundo día a un petrolero sancionado, que según el gobierno de Trump forma parte de una "flota clandestina" que Venezuela está utilizando para evadir sanciones que le impuso Washington. El buque, dice la Casa Blanca, navega con bandera falsa y enfrenta una orden judicial de incautación en Estados Unidos.

“Está avanzando y terminaremos capturándolo”, advirtió Trump.

Es el tercer buque tanque perseguido por la Guardia Costera, que el sábado incautó un buque con bandera panameña llamado Centuries que, según funcionarios estadounidenses, formaba parte de la flota clandestina venezolana.

La Guardia Costera, con el apoyo de la Armada, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper el 10 de diciembre, el cual también formaba parte de la flota de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ese barco estaba registrado en Panamá.

"Bloqueo"

Después de esa primera incautación, Trump anunció que Estados Unidos llevaría a cabo un "bloqueo" de Venezuela. El mandatario ha advertido repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados.

La semana pasada, Trump exigió que Caracas devuelva activos que incautó a compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un "bloqueo" contra petroleros sancionados que viajan hacia o desde el país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem -cuya agencia supervisa a la Guardia Costera-, declaró el lunes en una presentación en el programa "Fox & Friends" que los operativos contra los barcos pretenden enviar "un mensaje al mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar, él debe irse, y que defenderemos a nuestra gente".

La respuesta de Nicolás Maduro

Maduro, por su parte, aseguró que a Trump "le iría mejor" si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.

"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?", cuestionó Maduro.

Más temprano, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, había declarado que Maduro "tiene que salir" del poder.

"No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse", dijo Noem a la cadena Fox News.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, calificado como grupo "narcoterrorista", y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleva a su captura.

El canciller venezolano, Yván Gil, anunció el lunes que recibió nuevamente el respaldo de Rusia ante el bloqueo naval estadounidense.

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", escribió Gil en Telegram.

Por su parte, Moscú indicó en un comunicado que los "ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de las acciones de Washington (...) La parte rusa reafirmó su total apoyo y solidaridad" con Venezuela.

