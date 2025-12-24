Así reaccionó Estados Unidos ante la proclamación de Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reaccionó a la declaratoria de Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, luego de tres semanas de realizados los comicios.
Tras semanas de incertidumbre, el CNE hondureño confirmó que las elecciones presidenciales dejaron como vencedor a Nasry "Tito" Asfura, el candidato que había recibido el apoyo explíto de Donald Trump.
"El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo", escribió el funcionario en su cuenta en X.
Rubio señaló que Washington "espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad" en el hemisferio.
Asfura recibió el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump, desde antes de que se llevaran a cabo los comicios en Honduras.
Unos días antes de la contienda, el inquilino de la Casa Blanca sorprendió al meterse en la carrera electoral, abogando expresamente por el candidato del opositor Partido Nacional: "Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras (...) Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño".
El pasado 15 de diciembre, entretanto, cuando aún avanzaba el lento recuento de votos, Trump ya daba por ganador a Asfura. "Apoyé a alguien que no iba en la delantera y ganó las elecciones", dijo entonces.
Asimismo, en medio de este proceso electoral, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura, quien había sido condenado en EE.UU. a 45 años de prisión por tráfico de drogas.
Esa acción del mandatario estadounidense provocó muchas críticas tanto internas como externas.