Cae preso el "antenitas": robó en la Electrometalúrgica Andina e intentó escapar trepando los muros

Un intento de robo fue frustrado en las últimas horas en la Electrometalúrgica Andina , situada en la intersección de Rastreador Calivar y calle Tulum , en el departamento Chimbas , donde la Policía detuvo a un hombre de 28 años que había ingresado al predio con fines delictivos.

El hecho fue advertido tras un aviso del operador de turno de Trueno Halcón , lo que motivó la rápida intervención del personal policial de Comisaría 30° . Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos por el guardia de seguridad , quien señaló que el sospechoso se encontraba dentro de la chacarita sustrayendo distintos elementos.

Al notar la presencia policial, el individuo arrojó una caja de metal e intentó darse a la fuga, escalando una pared del predio. Sin embargo, fue aprehendido a los pocos metros, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento se secuestraron un aire acondicionado, cables, cañería de bronce perteneciente a un equipo de climatización, un balde de aluminio y un contenedor rectangular de metal con comando de maquinaria, todos elementos que el sospechoso habría intentado sustraer del lugar.

Intervino el Dr. Juan Mattar, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El detenido quedó vinculado al legajo N° 51/25, caratulado como Robo en grado de tentativa, con actuaciones a cargo de Comisaría 30°.