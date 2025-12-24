miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Parte Médico

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada, y en observación

Tras su intervención por una peritonitis, Cristina Kirchner continúa internada, y sin fiebre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de la exitosa cirugía a la que fue sometida por un cuadro de "apendicitis aguda con peritonitis localizada", la ex presidenta Cristina Kirchner evoluciona favorablemente aunque continuará internada bajo observación médica.

Lee además
Cristina Kirchner fue autorizada a salir al balcón mientras cumple con la prisión domiciliaria.
Decisión judicial

Cristina Kirchner, autorizada para salir a la terraza pero con un régimen de visitas más rígido
operaron a cristina kirchner por un cuadro de apendicitis en una clinica portena
Este sábado

Operaron a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis en una clínica porteña

El nuevo parte médico informó que a la ex mandataria se le practicó una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” que había recibido la paciente el día de su internación en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló.

El parte agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La dirigente cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.

Seguí leyendo

Jubilaciones: Cuánto cobrarán en enero, con el bono congelado

Macri aprovechó la Navidad y "la gente" para limar a Javier Milei

Patricia Bullrich dejó un mensaje optimista para Navidad: "Lo mejor...

"Milagro de Navidad": Gioja fue dado de alta después de 5 días en el sanatorio

El mensaje navideño de Marcelo Orrego para los sanjuaninos: "renovar la confianza"

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar

Contrapunto en San Juan por una aplicación para abogados

El gobierno nacional lanzó el Plan Verano: cuánto dura, y dónde reforzarán controles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
José Luis Gioja seguirá con su recuperación médica en su casa y podrá pasar las Fiestas junto a su familia. 
Brindis en casa

"Milagro de Navidad": Gioja fue dado de alta después de 5 días en el sanatorio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Te Puede Interesar

El caso Nata conmovio a los argentinos en la previa a Navidad. Se presentaron 700 postulantes para adoptarlo.
Buscando familia

Convocatorias públicas a adopciones en San Juan: los últimos 5 casos provinciales y cómo terminaron

Por Miriam Walter
El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan
Historia

El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado
Casuarinas

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada, y en observación
Parte Médico

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada, y en observación

Imagen ilustrativa. video
Con el trineo cargado

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos