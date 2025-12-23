El gobierno nacional lanzó el Plan Verano: cuánto dura, y dónde reforzarán controles

El Gobierno presentó este martes el Plan Verano, en un acto encabezado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. La iniciativa se enfocará en prevenir delitos en los desplazamientos hacia y desde los principales destinos del país.

El lanzamiento del plan se llevó a cabo en el Servicio de Buques de Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los funcionarios explicaron que el operativo se extenderá hasta el próximo 9 de marzo y tendrá alcance en todo el territorio nacional .

"El turismo es una experiencia que necesitamos fortalecer, porque es una de las industrias más importantes de la economía argentina y cada punto de mejora en seguridad significa más visitantes, más familias recorriendo nuestras provincias, más inversiones, más oportunidades de trabajo y, por supuesto, potenciar las economías regionales", subrayó Monteoliva en el acto.

"En septiembre empezamos a conversar sobre esta necesidad y hoy esta estrategia es realidad", celebró.

Por su parte, Scioli destacó el trabajo conjunto iniciado en la última Feria Internacional de Turismo (FIT). "Comenzamos a percibir este compromiso en la última edición, donde usted (en referencia a Monteoliva) nos dio una conferencia magistral sobre los ejes de todo lo que es hoy el plan de acción para tener un país seguro, ordenado, confiable y fundamentalmente que impacte positivamente en un sector como es el turismo”, señaló.

El funcionario destacó la gestión del presidente Javier Milei y describió una "Argentina estable, previsible, con muy buenas perspectivas”. “Esto anima a que las familias argentinas, millones de personas, se puedan mover a lo largo y a lo ancho del país”, agregó.

Las claves del Plan Verano

Según se informó oficialmente, la iniciativa reforzará los controles en rutas nacionales y provinciales, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con una intensificación particular durante los fines de semana y los recambios de quincena, momentos de mayor circulación vehicular y de pasajeros.

El despliegue, dijeron desde el Ejecutivo nacional, buscará articular tareas de prevención, control y asistencia, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad tanto a los turistas como a los residentes de los principales destinos del país durante el verano.

A los más de 800 puntos de control habituales de Gendarmería, el operativo sumará nuevos puestos de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de la participación de la Dirección Nacional de Migraciones.

“El crecimiento del tránsito internacional ha sido sostenido. Y para esta temporada, que ya arrancó, se proyecta un 18% más de vuelos internacionales. Y ni que hablar del movimiento en los pasos fronterizos que tenemos con Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Y las más de 300 frecuencias semanales de cruceros desde Buenos Aires hasta Ushuaia, Puerto Madryn, pero también hacia puertos de Uruguay y Brasil”, puntualizó Monteoliva.