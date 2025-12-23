martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seguridad

El gobierno nacional lanzó el Plan Verano: cuánto dura, y dónde reforzarán controles

La iniciativa se enfocará en prevenir delitos en los desplazamientos hacia y desde los principales destinos del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno presentó este martes el Plan Verano, en un acto encabezado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. La iniciativa se enfocará en prevenir delitos en los desplazamientos hacia y desde los principales destinos del país.

Lee además
san juan inauguro la temporada de verano con nuevos miradores y obras en el dique punta negra
Un espectáculo

San Juan inauguró la temporada de verano con nuevos miradores y obras en el dique Punta Negra
En qué horarios se podrá recorrer el Centro Ambiental Anchipurac durante esta temporada de verano.
Interesante propuesta

Vacaciones con los chicos: Anchipurac informó sus horarios especiales de verano

El lanzamiento del plan se llevó a cabo en el Servicio de Buques de Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los funcionarios explicaron que el operativo se extenderá hasta el próximo 9 de marzo y tendrá alcance en todo el territorio nacional.

"El turismo es una experiencia que necesitamos fortalecer, porque es una de las industrias más importantes de la economía argentina y cada punto de mejora en seguridad significa más visitantes, más familias recorriendo nuestras provincias, más inversiones, más oportunidades de trabajo y, por supuesto, potenciar las economías regionales", subrayó Monteoliva en el acto.

"En septiembre empezamos a conversar sobre esta necesidad y hoy esta estrategia es realidad", celebró.

Por su parte, Scioli destacó el trabajo conjunto iniciado en la última Feria Internacional de Turismo (FIT). "Comenzamos a percibir este compromiso en la última edición, donde usted (en referencia a Monteoliva) nos dio una conferencia magistral sobre los ejes de todo lo que es hoy el plan de acción para tener un país seguro, ordenado, confiable y fundamentalmente que impacte positivamente en un sector como es el turismo”, señaló.

El funcionario destacó la gestión del presidente Javier Milei y describió una "Argentina estable, previsible, con muy buenas perspectivas”. “Esto anima a que las familias argentinas, millones de personas, se puedan mover a lo largo y a lo ancho del país”, agregó.

Las claves del Plan Verano

Según se informó oficialmente, la iniciativa reforzará los controles en rutas nacionales y provinciales, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con una intensificación particular durante los fines de semana y los recambios de quincena, momentos de mayor circulación vehicular y de pasajeros.

El despliegue, dijeron desde el Ejecutivo nacional, buscará articular tareas de prevención, control y asistencia, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad tanto a los turistas como a los residentes de los principales destinos del país durante el verano.

A los más de 800 puntos de control habituales de Gendarmería, el operativo sumará nuevos puestos de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de la participación de la Dirección Nacional de Migraciones.

“El crecimiento del tránsito internacional ha sido sostenido. Y para esta temporada, que ya arrancó, se proyecta un 18% más de vuelos internacionales. Y ni que hablar del movimiento en los pasos fronterizos que tenemos con Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Y las más de 300 frecuencias semanales de cruceros desde Buenos Aires hasta Ushuaia, Puerto Madryn, pero también hacia puertos de Uruguay y Brasil”, puntualizó Monteoliva.

Seguí leyendo

Contrapunto en San Juan por una aplicación para abogados

Briozzo habló sobre su renuncia a Ideas de la Libertad: "Son todos unos traidores"

Una consultora ubica a Milei como el presidente mejor valorado de América del Sur

Inocencia fiscal: desde qué monto de evasión fiscal ARCA pone la lupa

Orrego celebró que otro proyecto minero sanjuanino haya obtenido el RIGI

La Justicia le ordenó a Caputo y a Bausili que digan donde está el oro de las reservas del Central

Caída del consumo y desregulación: gran cooperativa yerbatera en cesación de pagos

Presupuesto 2026: cómo reasignará partidas el gobierno para mantener el déficit 0

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
obras para san juan en 2026: orrego busca la repavimentacion total de la circunvalacion
Avance

Obras para San Juan en 2026: Orrego busca la repavimentación total de la Circunvalación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Imagen ilustrativa
Asalto a mano armada

A punta de revólver, asaltaron la empleada de un kiosco de Rawson y se llevaron hasta cigarrillos

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena
Impactante

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

Te Puede Interesar

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foro de Abogados de San Juan.
Polémica

Contrapunto en San Juan por una aplicación para abogados

En la previa de la Navidad, boom de compras en el centro de San Juan
Comercio

En la previa de la Navidad, boom de compras en el centro de San Juan

La escuela Agrotécnica de Rodeo cierra el año con un viñedo de 800 plantas, una pequeña bodega y un vino con Medalla de Oro, elaborado por los estudiantes
Educación

La escuela Agrotécnica de Rodeo cierra el año con un viñedo de 800 plantas, una pequeña bodega y un vino con Medalla de Oro, elaborado por los estudiantes

Briozzo, durante la presentación de su candidatura. 
Portazo

Briozzo habló sobre su renuncia a Ideas de la Libertad: "Son todos unos traidores"