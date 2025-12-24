miércoles 24 de diciembre 2025

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! La Navidad más oscura de los vecinos de Trinidad

Una madrugada de festejos terminó en tragedia en el barrio 15 de Mayo, cuando un disparo fatal, el estallido de la furia vecinal y un fallo judicial polémico marcaron para siempre la Navidad de 2007 en la famosa localidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La historia se remonta a la madrugada del 25 de diciembre de 2007, en el barrio 15 de Mayo. Tras regresar de los festejos navideños, un joven matrimonio escuchó ruidos en el patio de su vivienda. Convencido de que se trataba de un intento de robo y temiendo por la seguridad de su familia, el dueño de casa tomó un arma y disparó a través de la puerta de la cocina. El proyectil impactó en la cabeza de Leonardo Suárez, un adolescente de 17 años y vecino de la zona, que murió en el acto. El disparo se confundió con los fuegos artificiales y marcó el inicio de una de las noches más trágicas que recuerdan los vecinos de Trinidad.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXXII: La Navidad más oscura de los vecinos de Trinidad

Con el amanecer, el dolor se transformó en furia. Familiares y amigos del joven atacaron la vivienda del tirador, la saquearon y la incendiaron, provocando también la destrucción del vehículo familiar. Hubo detenidos por los disturbios, mientras la Justicia avanzaba con la investigación del disparo fatal. Meses después, el juez interviniente consideró que el acusado había actuado en legítima defensa y resolvió su sobreseimiento.

Sin embargo, el fallo judicial no cerró las heridas. La familia quedó marcada por el episodio, sufrió hostigamientos y terminó abandonando el barrio, en un proceso que derivó en su desintegración. Así, aquella Navidad de 2007 quedó grabada como una de las más oscuras de Trinidad, una historia atravesada por la violencia, la polémica y el recuerdo de una noche en la que nada volvió a ser igual.

Cabe destacar que esta producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emite un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

