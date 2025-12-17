miércoles 17 de diciembre 2025

Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XXXI de Historias del Crimen en Spotify: el jubilado alcohólico que no recordó nada

El nuevo episodio repasa el crimen de Mónica Roldán, asesinada en 1998 en Rivadavia. La investigación apuntó a un jubilado alcohólico declarado inimputable, cuya muerte dejó el caso sin resolución y envuelto en misterio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La historia se remonta al 10 de febrero de 1998, cuando Mónica Roldán, una mujer de 38 años con problemas psiquiátricos, salió de su casa sin avisar y sin llevar su medicación. Nueve días después, su cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda de Villa Rodríguez Pinto, en Rivadavia. La autopsia reveló que había sido asesinada a golpes en la cabeza con el mango de un pico y que presentaba indicios de abuso sexual.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXXI: El jubilado alcohólico que no recordó nada

El hallazgo se produjo en la casa de Carlos Gerónimo Herrera, un jubilado alcohólico que vivía solo y que dio aviso a los vecinos sin poder explicar qué había sucedido. Aunque la investigación apuntó inicialmente contra él y varios de sus amigos, solo Herrera quedó detenido. Los peritajes médicos determinaron que era inimputable debido a su grave deterioro mental y alcoholismo crónico, por lo que fue internado en el Hospital Mental de Zonda.

Embed

Murió tiempo después y el crimen nunca llegó a esclarecerse por completo. Con el paso de los años, el caso quedó envuelto en un halo de misterio y, bajo los criterios actuales, habría sido caratulado como femicidio.

Cabe destacar que esta producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emite un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

