miércoles 3 de diciembre 2025

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! "Cefe" y su terrorífico prontuario

Un doble femicidio estremeció a la Villa Pedro Echagüe en 1997. Myriam Espinoza y su hija Magalí fueron halladas enterradas en su propia casa y el principal acusado, Ceferino “Cefe” Amaya, terminó confesando el crimen. Años después, volvió a ser detenido por nuevos hechos de violencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La alarma comenzó cuando los vecinos notaron la ausencia de la joven madre y de la pequeña, junto con un olor insoportable que salía del rancho donde vivían. La escena quedó al descubierto cuando Esteban Celán, expareja de Myriam, forzó la puerta y encontró que ambas habían sido enterradas dentro de la vivienda. La investigación avanzó rápidamente hacia Ceferino “Cefe” Amaya Cortez, pareja actual de Myriam, conocido por su carácter violento y celos extremos.

Amaya terminó confesando que había matado a Myriam y a su hija luego de una discusión motivada por los reclamos de la mujer para poder ver a su bebé. La frialdad con la que continuó su vida en los días posteriores al crimen generó aún más indignación entre los vecinos de la villa, que quedaron profundamente afectados por la brutalidad del hecho.

En 1998, Amaya fue condenado a reclusión perpetua. Sin embargo, recuperó la libertad condicional en 2014 y regresó al mismo barrio donde había cometido el doble crimen. Su regreso no estuvo exento de conflictos: con el tiempo volvió a ser denunciado por abuso sexual y amenazas, lo que derivó en una nueva detención. Actualmente permanece preso a la espera de cumplir la totalidad de su condena.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

