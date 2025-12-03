¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! "Cefe" y su terrorífico prontuario

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XXIX revive el estremecedor doble femicidio de Myriam Adrián Espinoza y su hija Magalí , un caso que sacudió a la Villa Pedro Echagüe en abril de 1997.

La alarma comenzó cuando los vecinos notaron la ausencia de la joven madre y de la pequeña, junto con un olor insoportable que salía del rancho donde vivían. La escena quedó al descubierto cuando Esteban Celán, expareja de Myriam, forzó la puerta y encontró que ambas habían sido enterradas dentro de la vivienda. La investigación avanzó rápidamente hacia Ceferino “Cefe” Amaya Cortez, pareja actual de Myriam, conocido por su carácter violento y celos extremos.

Capítulo XXIX: "Cefe" y su terrorífico prontuario

Amaya terminó confesando que había matado a Myriam y a su hija luego de una discusión motivada por los reclamos de la mujer para poder ver a su bebé. La frialdad con la que continuó su vida en los días posteriores al crimen generó aún más indignación entre los vecinos de la villa, que quedaron profundamente afectados por la brutalidad del hecho.

En 1998, Amaya fue condenado a reclusión perpetua. Sin embargo, recuperó la libertad condicional en 2014 y regresó al mismo barrio donde había cometido el doble crimen. Su regreso no estuvo exento de conflictos: con el tiempo volvió a ser denunciado por abuso sexual y amenazas, lo que derivó en una nueva detención. Actualmente permanece preso a la espera de cumplir la totalidad de su condena.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.