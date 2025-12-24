Jubilaciones: Cuánto cobrarán en enero, con el bono congelado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los ajustes que recaerán a partir de enero 2026 para tres grupos de beneficiarios, en cumplimiento de las leyes de movilidad previsional y las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional informadas por el INDEC . Los incrementos alcanzan tanto a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , como a titulares de la Prestación Básica Universal (PBU) , la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben asignaciones familiares.

El organismo estableció mediante la resolución 380/2025 que los nuevos valores para las jubilacioneS serán, por un lado, de $349.299,32 respecto al haber mínimo garantizado; mientras que el haber máximo ascenderá a $2.350.453,70. En tanto, las bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de aportes quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estas actualizaciones responden al último índice de precios al consumidor difundido hace dos semanas.

Además, la resolución contempló que “las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de diciembre de 2025 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de enero de 2026, se actualizarán“.

En relación con la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ANSES determinó que desde enero de 2026 el valor de la PBU será de $159.788,50 y el de la PUAM de $279.439,46 pesos. Ambos importes se ajustan por el mismo índice de movilidad que rige para el SIPA, con la finalidad de sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

A estos valores, se sumará el bono extraordinario previsional dispuesto mediante el decreto 918/2025, de $70.000. Tal como sucede todos los meses, será percibido por quienes, por la suma de sus haberes, cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Aquellos que superen dicho mínimo recibirán un plus equivalente al monto necesario para alcanzar el tope de la suma del haber mínimo más el bono máximo de 70.000 pesos. El beneficio se liquidará por titular, incluso en casos de pensión con varios copartícipes, y tendrá carácter no remunerativo, no será pasible de descuentos ni computable para ningún otro concepto.

Respecto de las asignaciones familiares, ANSES dispuso la suba del 2,47% en los límites y montos, que comprende a trabajadores en relación de dependencia.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera, respetando la zona geográfica (en caso de corresponder) y la asignación.

Nacimiento

Valor Gral.: $73.160

Adopción

Valor Gral.: $437.421

Matrimonio

Valor Gral.: $109.545

Prenatal

IGF hasta $971.786,00

Valor Gral.: $62.765

Zona 1: $135.338

Zona 2: $135.338

Zona 3: $125.311

Zona 4: $135.338

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00

Valor Gral.: $42.337

Zona 1: $83.753

Zona 2: $83.753

Zona 3: $73.167

Zona 4: $111.376

IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464,00

Valor Gral.: $25.514

Zona 1: $51.154

Zona 2: $51.154

Zona 3: $51.154

Zona 4: $51.154

IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094,00

Valor Gral.: $13.211

Zona 1: $25.577

Zona 2: $25.577

Zona 3: $25.577

Zona 4: $25.577

Hijo

IGF hasta $971.786,00

Valor Gral.: $62.765

Zona 1: $135.338

Zona 2: $135.338

Zona 3: $125.311

Zona 4: $135.338

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00

Valor Gral.: $42.337

Zona 1: $83.753

Zona 2: $83.753

Zona 3: $73.167

Zona 4: $111.376

IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464,00

Valor Gral.: $25.514

Zona 1: $51.154

Zona 2: $51.154

Zona 3: $51.154

Zona 4: $51.154

IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094,00

Valor Gral.: $13.211

Zona 1: $25.577

Zona 2: $25.577

Zona 3: $25.577

Zona 4: $25.577

Hijo con discapacidad

IGF hasta $971.786,00

Valor Gral.: $204.459

Zona 1: $284.459

Zona 2: $284.459

Zona 3: $409.167

Zona 4: $359.167

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00

Valor Gral.: $144.617

Zona 1: $237.915

Zona 2: $237.915

Zona 3: $329.167

Zona 4: $329.167

IGF superior a $1.425.219,01

Valor Gral.: $91.276

Zona 1: $135.797

Zona 2: $135.797

Zona 3: $135.797

Zona 4: $135.797

Ayuda escolar anual

IGF hasta $5.146.094,00

Valor Gral.: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF)

Valor Gral.: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

La resolución 380/2025 estableció que si algún integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a 2.573.047 pesos, se excluye el acceso al cobro de las asignaciones familiares, aunque la suma total no supere el tope máximo fijado para el beneficio.