miércoles 24 de diciembre 2025

Javier Milei celebró "la derrota del narcosocialismo" en Honduras

El presidente Javier Milei posteó en sus redes sociales celebrando la victoria de Nasry "Tito" Asfura, en las elecciones presidenciales hondureñas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei celebró este miércoles la victoria de Nasry “Tito” Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras y calificó el resultado como una “derrota contundente del narcosocialismo”. Según consideró, el voto popular marcó el fin de un período de "autoritarismo y decadencia" en el país centroamericano.

Los comicios se habían realizado el pasado 30 de noviembre, pero el resultado final se conoció recién 24 días después debido a un escrutinio prolongado, atravesado por denuncias de inconsistencias y una diferencia mínima de votos entre los principales candidatos. Durante ese período, la distancia entre Asfura y el postulante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, fue inferior a los 27 mil sufragios.

Finalmente, este miércoles el Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó como presidente electo a Asfura, quien obtuvo 1.479.822 votos, equivalentes al 40,27 por ciento del total. En segundo lugar quedó Nasralla, con 1.452.796 votos, lo que representó el 39,53 por ciento. Más atrás se ubicó Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación, con 706.266 votos, el 19,19 por ciento.

El saludo de Milei y el Gobierno en redes

Tras la confirmación oficial, Milei se pronunció en redes sociales y sostuvo que el resultado marca "una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”. En ese mensaje, afirmó que “el pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia”, y destacó el compromiso de la Argentina con "la democracia, la voluntad popular y el respeto a las instituciones en la región".

El Gobierno argentino también se expresó a través del canciller Pablo Quirno, quien consideró que el triunfo de Asfura envía una "señal clara para la región". Según señaló, el resultado electoral pone fin a un "ciclo de autoritarismo y decadencia" y "confirma la decisión del pueblo hondureño de abrazar las ideas de la libertad".

"Hoy, América Latina suma un nuevo aliado en la defensa del orden republicano y la democracia. La Argentina augura el mayor de los éxitos al nuevo gobierno y expresa su firme voluntad de profundizar la relación bilateral y la cooperación entre ambos países", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

