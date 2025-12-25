Dan con un ladrón en Rawson que tenía pedido de captura

Un hombre con pedido de captura fue detenido este jueves por la mañana en el departamento Rawson. Los efectivos de la División G.A.M. lo atraparon infraganti cuando éste, con un cómplice, miraban el movimiento que había en las casas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El mismo fue atrapado cuando andaba estudiando el movimiento de unas viviendas de un barrio junto a un cómplice.
Un hombre con pedido de captura fue detenido este jueves por la mañana en el departamento Rawson. Los efectivos de la División G.A.M. lo atraparon infraganti cuando éste, con un cómplice, miraban el movimiento que había en las casas.
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:00, cuando los efectivos se encontraban realizando recorridas de seguridad y prevención. En ese contexto, advirtieron la presencia de dos hombres que deambulaban por la zona observando detenidamente los domicilios, lo que despertó sospechas en los efectivos.
Al intentar entrevistarlos, ambos sujetos se molestaron. Ante esta situación, los efectivos procedieron a consultar sus antecedentes a través del sistema SIFCOP, donde se constató que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente por el delito de robo simple, en el marco de una causa caratulada como “rebeldía”, correspondiente al año 2024.
El detenido fue identificado como Carlos Rafael Molina, de 30 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. En tanto, su acompañante, también de apellido Molina, de 25 años, fue trasladado junto a él a la Comisaría 24ª para continuar con las actuaciones de rigor.