jueves 25 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

Dan con un ladrón en Rawson que tenía pedido de captura

El mismo fue atrapado cuando andaba estudiando el movimiento de unas viviendas de un barrio junto a un cómplice.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-25 at 13.56.30

Un hombre con pedido de captura fue detenido este jueves por la mañana en el departamento Rawson. Los efectivos de la División G.A.M. lo atraparon infraganti cuando éste, con un cómplice, miraban el movimiento que había en las casas.

Lee además
cayo el ladron ceniciento de chimbas: una zapatilla en la escena del asalto lo dejo en jaque
Insólito

Cayó el ladrón "ceniciento" de Chimbas: una zapatilla en la escena del asaltó lo dejó en jaque
Robó un caniche y amenazó con matarlo cuando la Policía lo rodeó.
Sin escrúpulos

¡Con el pichichu no!: robó un caniche y cuando lo rodearon amenazó con matarlo para que lo dejaran huir

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:00, cuando los efectivos se encontraban realizando recorridas de seguridad y prevención. En ese contexto, advirtieron la presencia de dos hombres que deambulaban por la zona observando detenidamente los domicilios, lo que despertó sospechas en los efectivos.

Al intentar entrevistarlos, ambos sujetos se molestaron. Ante esta situación, los efectivos procedieron a consultar sus antecedentes a través del sistema SIFCOP, donde se constató que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente por el delito de robo simple, en el marco de una causa caratulada como “rebeldía”, correspondiente al año 2024.

El detenido fue identificado como Carlos Rafael Molina, de 30 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. En tanto, su acompañante, también de apellido Molina, de 25 años, fue trasladado junto a él a la Comisaría 24ª para continuar con las actuaciones de rigor.

Temas
Seguí leyendo

El reconocido ladrón Miguel Ángel "Taza" Albornoz, otra vez a la cárcel a cumplir pena

Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

El personaje más polémico, los juicios más calientes y el caso que sacudió a Tribunales

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Santa Lucía: se fue a festejar la Navidad a otro lado y ladrones aprovecharon para desvalijarle la casa

La desesperada búsqueda del exfuncionario de Angaco para zafar de la condena que lo tiene en la cárcel

En San Martín: discutió con los sobrinos de su pareja y lo agredieron a piedrazos

Una discusión entre borrachos en Rawson terminó con un herido de un puntazo en el cuello

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
navidad furiosa en chimbas: le dieron un tiro a un hombre y termino internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)
Sanjuaninos por el mundo

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Una discusión entre borrachos en Rawson terminó con un herido de un puntazo en el cuello
Festejos Navidad

Una discusión entre borrachos en Rawson terminó con un herido de un puntazo en el cuello

Te Puede Interesar

El personaje más polémico, los juicios más calientes y el caso que sacudió a Tribunales
En 2025

El personaje más polémico, los juicios más calientes y el caso que sacudió a Tribunales

Por Redacción Tiempo de San Juan
La desesperada búsqueda del exfuncionario de Angaco para zafar de la condena que lo tiene en la cárcel
Judiciales

La desesperada búsqueda del exfuncionario de Angaco para zafar de la condena que lo tiene en la cárcel

Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Echega sacó a la luz un viaje muy interesante con el eterno Juan Carlos Rubio como acompañante ideal. video
Talento nuestro

La 'Divina Juventud' de Echega sale a pasear con un guiño al eterno Juan Carlos Rubio

Una discusión entre borrachos en Rawson terminó con un herido de un puntazo en el cuello
Festejos Navidad

Una discusión entre borrachos en Rawson terminó con un herido de un puntazo en el cuello