"Q santa más sexy por deussssss", el divertido posteo de Darío Barassi antes de la Navidad

El ingenio de Darío Barassi para despertarle sonrisas a sus seguidores en las redes no tiene fin y menos en Navidad, donde todo el mundo busca pasar momentos cordiales.
El sanjuanino volvió a hacer de las suyas con una publicación que rápidamente se llenó de comentarios y 'me gusta'.
En esta ocasión, el conductor de 'Ahora Caigo' compartió en su cuenta de Instagram una imagen acompañada de un simpático enunciado: "Q santa más sexy por deussssss".
En la foto se puede ver al sanjuanino dándolo todo frente a la cámara, mientras se desparrama sobre el asiento donde Papá Noel escucha y recibe las cartas de los más chicos.
Como es habitual, el posteo rápidamente se llenó de comentarios y 'Me gusta' que tanto le gustan a Barassi.