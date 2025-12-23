"Q santa más sexy por deussssss", el divertido posteo de Darío Barassi antes de la Navidad

Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.

El ingenio de Darío Barassi para despertarle sonrisas a sus seguidores en las redes no tiene fin y menos en Navidad, donde todo el mundo busca pasar momentos cordiales.

En esta ocasión, el conductor de 'Ahora Caigo' compartió en su cuenta de Instagram una imagen acompañada de un simpático enunciado: "Q santa más sexy por deussssss".

En la foto se puede ver al sanjuanino dándolo todo frente a la cámara, mientras se desparrama sobre el asiento donde Papá Noel escucha y recibe las cartas de los más chicos.

Como es habitual, el posteo rápidamente se llenó de comentarios y 'Me gusta' que tanto le gustan a Barassi.