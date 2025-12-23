martes 23 de diciembre 2025

En redes

"Q santa más sexy por deussssss", el divertido posteo de Darío Barassi antes de la Navidad

El sanjuanino volvió a hacer de las suyas con una publicación que rápidamente se llenó de comentarios y 'me gusta'.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.

Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.

El ingenio de Darío Barassi para despertarle sonrisas a sus seguidores en las redes no tiene fin y menos en Navidad, donde todo el mundo busca pasar momentos cordiales.

En esta ocasión, el conductor de 'Ahora Caigo' compartió en su cuenta de Instagram una imagen acompañada de un simpático enunciado: "Q santa más sexy por deussssss".

Embed - dario barassi on Instagram: "Q santa más sexy por deussssss"
View this post on Instagram

En la foto se puede ver al sanjuanino dándolo todo frente a la cámara, mientras se desparrama sobre el asiento donde Papá Noel escucha y recibe las cartas de los más chicos.

Como es habitual, el posteo rápidamente se llenó de comentarios y 'Me gusta' que tanto le gustan a Barassi.

