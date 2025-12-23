martes 23 de diciembre 2025

Sigue internado

Examen toxicológico a Christian Petersen: aseguran que "dio positivo en..."

En las últimas horas se filtraron los resultados del examen del chef, en medio de un gran hermetismo familiar y luego de un polémico comunicado de los guías de montaña que lo acompañaban en su excursión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Christian Petersen sigue internado en San Martín de los Andes.

El mundo de la televisión y la gastronomía argentina sigue consternado por la situación de Christian Petersen. El chef continúa internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una fuerte descompensación durante una expedición en la Patagonia. Luego de horas de versiones cruzadas y especulaciones, el relato oficial de los guías de montaña que estuvieron con el chef en el Volcán Lanín generó más polémica, al mencionar que tenía un comportamiento extraño. En las primeras horas del martes, trascendieron los resultados del examen toxicológico realizado a Petersen, agregando un nuevo capítulo a este delicado episodio.

Trascendió el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación

La filtración ocurrió en el programa Tarde o Temprano (El Trece), de la mano de la periodista Fernanda Iglesias. Según su información, de carácter reservado, el estudio médico arrojó un resultado alarmante. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista, sin rodeos. Este dato, que el entorno del cocinero buscó mantener en secreto, pone un foco distinto sobre las causas de la grave crisis que lo llevó a terapia intensiva.

El contexto de la revelación es un hermetismo casi absoluto sobre la salud de Petersen. El chef fue rescatado en la montaña y trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos combatieron una arritmia cardíaca severa. Aunque en los últimos días reportaron su estabilización y una leve mejoría, su estado requiere observación constante. La filtración del toxicológico rompió ese silencio clínico y desplazó la conversación hacia el posible origen del problema.

En su exposición, Iglesias no solo comunicó el hallazgo médico, sino que lanzó una advertencia concreta al público. “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”, sostuvo. Sus palabras buscan prevenir sobre los peligros mortales de mezclar el consumo de ciertas sustancias con actividades de alto rendimiento físico.

Frente a esta información explosiva, ni la familia ni el círculo íntimo de Christian Petersen se pronunciaron. La falta de un desmentido o una confirmación oficial amplifica las especulaciones y deja flotando una pregunta incómoda sobre los eventos previos al rescate. El chef lucha por recuperarse, mientras afuera crece la polémica por un episodio que rozó la tragedia.

Este caso trasciende la figura pública involucrada. La filtración del examen, sumada al relato oficial de los guías de montaña, instala un debate necesario sobre los límites personales y los riesgos que asumimos. La noticia funciona como un crudo recordatorio de que ciertas decisiones, en entornos extremos, tienen consecuencias inmediatas y potencialmente fatales. El show debe continuar, pero primero está la vida.

FUENTE: Crónica

Dejá tu comentario

