'Los Temblores' del rock sanjuanino se ganaron el lugar en Buenos Aires

Buenos Aires siempre ha sido un puerto de llegada para los sueños federales. Sin embargo, no basta con llegar; hay que saber permanecer y, sobre todo, saber sonar. En ese ecosistema tan competitivo como atrapante, Los Temblores han logrado construir una identidad sólida en tiempo récord y ganarse un respeto genuino en el circuito del rock bonaerense.

La banda está integrada por Mateo Weichafe (voz y guitarra), Germán “Germen” Moreno (voz y guitarra), Nicolás “Tortuga” Marquez (bajo) y Fakundo Bustamente (batería). Si bien sus raíces y lazos nos remontan a San Juan, su presente palpita al ritmo del asfalto porteño. Los caminos de estos cuatro músicos se cruzaron a mediados de 2023 en Buenos Aires, y desde ese primer encuentro, la química fue irreversible.

Apenas un año después de su formación, el grupo entró al estudio. Entre junio y agosto de 2024, dieron vida a '97', su primer material discográfico, el cual fue presentado oficialmente en noviembre de ese año. El disco no es solo una colección de canciones; es el manifiesto de una banda que entiende el rock como una experiencia multisensorial.

Sus presentaciones en vivo son descritas por el público y la crítica como descargas de energía "contagiosa y desafiante". No se trata solo de música a volumen alto; Los Temblores integran intervenciones teatrales y un sofisticado sistema de proyecciones visuales bajo la dirección creativa de Minner. Esta puesta en escena eleva la propuesta a un nivel performático, donde el espectador es interpelado por una estética que roza lo cinematográfico.

Un año de "pico y pala"

Para Mateo Weichafe, el crecimiento de la banda es fruto de una disciplina casi obrera dentro del arte. "Destacamos que este es nuestro primer año como agrupación artística en Buenos Aires y el objetivo post disco que era tocarlo mucho fue cumplido", explica el cantante y guitarrista.

El balance es abrumador: "Pudimos girar por el conurbano bonaerense, nuevas amistades se cruzaron en el camino y vivimos muchas noches de rock y trabajo. Fue un gran desafío pero hicimos casi 30 shows, más de la mitad de los fines de semana del año estuvimos tocando. Somos una banda que trabaja mucho.

Con la inercia de un 2025 cargado de adrenalina, Los Temblores ya tienen la mirada puesta en lo que vendrá. Uno de los grandes hitos de este año fue la creación del "Jolgorio Nacional", un evento que trasciende el formato de un recital convencional.

"Para el año próximo vamos a hacer nuestra fiesta de 'Jolgorio Nacional' en más y mejores ediciones. Se trata del encuentro oficial de Temblores en el que invitamos a nuestro público, no solo a nuestro show, sino también a bailar toda la noche. Es algo que fabricamos en este 2025 y nos resultó muy alegre", adelantó Mateo.

Pero la banda no solo se enfoca en el vivo. El proceso creativo sigue en ebullición: "Ya tenemos una canción lista para lanzarse y empezar nuestro año de estrenos, al mismo tiempo que ya estamos trabajando en nuevo material".

Un cierre emotivo en el Abasto

Como si se tratara de una declaración de principios sobre la permanencia y el oficio del artista callejero y de escenario, la banda decidió cerrar su calendario con un gesto simbólico en el corazón de la ciudad.

"Decidimos intervenir una pared cerca del Abasto porteño con todos los flyers del año. Fue un emotivo cierre volver a ver cada diseño y recordar las perlitas de algunas de esas noches. El oficio del artista está lleno de historias y estamos realmente contentos de haber completado el calendario con tantos shows", concluyó Weichafe.