Netflix lanzó la promoción de la última temporada de Stranger Things con personajes argenitnos

Luego de lanzar el tráiler oficial del volumen 2 de "Stranger Things 5", Netflix decidió compartir en sus redes un divertido video lleno de referencias argentinas para promocionar la última parte de la ficción.

En el video que compartió la reconocida plataforma en sus redes sociales oficiales se podían ver varias familias argentinas preparándose para las fiestas mientras hablaban de la reconocida ficción que se ganó la atención de todos en los últimos años.

Con la presencia de Maslaton, Rebord y Luli Ofman, en el mismo se podía escuchar distintas frases argentinas como: "Vos sabes que sí", "¡Afuera!", "Con la tuya", "Es momento de decirle adiós a la casta" y "¿Estás Nervioso?". Recordemos que el volumen 2 de Stranger Things 5 se estrena globalmente el 25 de diciembre a las 10 pm ARG.

¿Qué muestra el nuevo avance de Stranger Things?

"Hemos fallado", dice la voz en off de Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, mientras el clip repasa la escena justo después de que sus poderes de brujo se manifestaran en el final de suspense del volumen 1.

La madre de Will, Joyce (Winona Ryder), afirma que la batalla no ha terminado, "ni mucho menos". Mientras Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) deambulan por lo que parece ser el laboratorio Hawkins cubierto de enredaderas en el Mundo del Revés, Dustin declara algo desconcertante: "Todo este tiempo, todo lo que hemos supuesto sobre el Mundo del Revés ha sido completamente erróneo".

Suena "Upside Down" de Diana Ross mientras Eleven utiliza unos audífonos y su ya emblemático pañuelo azul oscuro para sintonizar con el vacío. Le pide a su hermana Kali (Linnea Berthelsen), a la que perdió hace mucho tiempo, que la ayude a encontrar y matar a Vecna, también conocido como Henry Creel (Jamie Campbell Bower) o Uno.