La película romántica navideña Nº1 de Netflix: nieve, romance en París y un secreto inesperado

Netflix vuelve a marcar tendencia con una de esas películas que combinan todos los condimentos de la temporada: romance navideño, paisajes europeos cubiertos de nieve y una historia donde el amor aparece cuando nadie lo espera . Se trata de “El encanto del champán” , la nueva comedia romántica que en pocos días escaló al puesto Nº1 del ranking de la plataforma.

Dirigida y escrita por Mark Steven Johnson , la producción apuesta por una fórmula conocida pero irresistible: una protagonista que viaja a tierras lejanas, un flechazo inesperado, conflictos profesionales y un clima festivo que acompaña cada escena. Nada nuevo, pero todo lo que el público quiere ver en diciembre.

De qué trata “El encanto del champán”

La historia sigue a Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva estadounidense que viaja a París con una misión concreta: comprar Château Cassell, una de las casas de champán más prestigiosas de Francia.

Antes de iniciar las negociaciones, decide disfrutar una noche libre en la ciudad… y ahí aparece Henri (Tom Wozniczka), un parisino encantador con quien vive una conexión instantánea.

Lo que ella no imagina es que Henri es el hijo de Hugo Cassell, dueño de la misma empresa de champán que intenta adquirir. Desde ese momento deberá convivir con él, ocultar sus intenciones de negocio y navegar entre dos caminos:

¿Seguir el corazón o cumplir con su misión corporativa?

El film mezcla humor, romance, diferencias culturales y postales francesas que aportan el clima perfecto para quienes aman las comedias navideñas.

¿Está basada en hechos reales?

No es una historia real, pero toma inspiración de elementos verídicos:

El funcionamiento de las casas de champán,

Las crisis que atraviesan las bodegas tradicionales,

Los procesos de compra empresarial,

El choque cultural entre ejecutivos norteamericanos y familias europeas con tradición vinícola.

Por eso la película combina ficción con un trasfondo que se siente creíble.

“El encanto del champán” ya se posiciona como uno de los títulos favoritos del mes, ideal para quienes buscan una historia liviana, romántica y llena de espíritu navideño.