jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡It´s time!

La película romántica navideña Nº1 de Netflix: nieve, romance en París y un secreto inesperado

Se llama “El encanto del champán” y ya es la comedia romántica número uno de Netflix. Combina una historia de amor previsible, escenarios nevados y un viaje a Francia que derrite a los usuarios.

Por Irene Toledo
netflix-el-encanto-del-campan.jpg

Netflix vuelve a marcar tendencia con una de esas películas que combinan todos los condimentos de la temporada: romance navideño, paisajes europeos cubiertos de nieve y una historia donde el amor aparece cuando nadie lo espera. Se trata de “El encanto del champán”, la nueva comedia romántica que en pocos días escaló al puesto Nº1 del ranking de la plataforma.

Lee además
por que la historia del sanjuanino mauricio cabrera tendria que estar en netflix
El rebelde del ring

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix
netflix aplico un aumento del 25% en todos los planes: en cuanto quedaran las tarifas
Tomá nota

Netflix aplicó un aumento del 25% en todos los planes: en cuánto quedarán las tarifas

Dirigida y escrita por Mark Steven Johnson, la producción apuesta por una fórmula conocida pero irresistible: una protagonista que viaja a tierras lejanas, un flechazo inesperado, conflictos profesionales y un clima festivo que acompaña cada escena. Nada nuevo, pero todo lo que el público quiere ver en diciembre.

De qué trata “El encanto del champán”

Embed - El encanto del champán | Tráiler oficial | Netflix

La historia sigue a Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva estadounidense que viaja a París con una misión concreta: comprar Château Cassell, una de las casas de champán más prestigiosas de Francia.

Antes de iniciar las negociaciones, decide disfrutar una noche libre en la ciudad… y ahí aparece Henri (Tom Wozniczka), un parisino encantador con quien vive una conexión instantánea.

Lo que ella no imagina es que Henri es el hijo de Hugo Cassell, dueño de la misma empresa de champán que intenta adquirir. Desde ese momento deberá convivir con él, ocultar sus intenciones de negocio y navegar entre dos caminos:

¿Seguir el corazón o cumplir con su misión corporativa?

El film mezcla humor, romance, diferencias culturales y postales francesas que aportan el clima perfecto para quienes aman las comedias navideñas.

¿Está basada en hechos reales?

No es una historia real, pero toma inspiración de elementos verídicos:

  • El funcionamiento de las casas de champán,

  • Las crisis que atraviesan las bodegas tradicionales,

  • Los procesos de compra empresarial,

  • El choque cultural entre ejecutivos norteamericanos y familias europeas con tradición vinícola.

Por eso la película combina ficción con un trasfondo que se siente creíble.

“El encanto del champán” ya se posiciona como uno de los títulos favoritos del mes, ideal para quienes buscan una historia liviana, romántica y llena de espíritu navideño.

Temas
Seguí leyendo

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: los detalles

Cris Morena fue consultada sobre su relación con la China Suárez: la llamativa frase que usó

La China Suárez, sin rodeos sobre su vínculo con Wanda Nara: qué dijo

Pamela David contó cómo descubrió en un boliche que tenía una hermana desconocida

Bandana regresó a los escenarios para festejar sus 25 años de carrera con un show impresionante

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio en Ezeiza que acabó con la fábrica de su marido

"Te amo fuerte": así se despidió Darío Barassi de San Juan

Morena Rial sigue envuelta en polémicas: ahora subió una imagen en redes estando presa

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Te Puede Interesar

Operaciones en Hualilán:  el proyecto aurífero que debe definir la nueva ruta de transporte hacia Casposo antes del vencimiento del plazo oficial.
El camino a Casposo

Hualilán: crece la expectativa por la definición de nuevas rutas para mover el mineral de Ullum a Calingasta

Por Elizabeth Pérez
Hallaron un cuerpo en el mar de La Serena, en Chile, e investigan si se trata de los restos de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las olas hace 10 días.
En La Serena

Hallaron un cuerpo e investigan si se trata del joven sanjuanino arrastrado por el mar en Chile

Casa del joven herido. Personal de Criminalística trabaja en el techo, lugar donde habrían estado los ladrones intentando sacar el aire.
Lo último

El anciano que le disparó a un vecino en Rawson está preso en su casa hasta la audiencia en su contra

La llegada de Miadosqui a la AFA y su relación con Tapia, cuestionado por el trofeo a Central y salpicado por el escándalo del financista
El recorrido del dirigente sanjuanino

La llegada de Miadosqui a la AFA y su relación con Tapia, cuestionado por el trofeo a Central y salpicado por el escándalo del financista

El secretario de Transporte de San Juan, Marcelo Molina, este miércoles en la Legislatura Provincial.
Tema sensible

La nueva Ley de Transporte de San Juan, a un paso de tratarse, ¿con qué cambios y cuándo regirá?