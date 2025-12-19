Christian Petersen pelea por su vida y enfrenta el pronóstico más grave: "Le fallan el corazón y los pulmones"

Christian Petersen se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. A sus 56 años está luchando por salir adelante en medio de una situación dramática que vive y en donde aún continúa en terapia intensiva.

Preocupación Qué es una falla multiorgánica, el grave cuadro por el que internaron al chef Christian Petersen

Su cuadro parece complicarse cada vez más a medida que pasan las horas. El diagnóstico de falla multiorgánica ubican a Petersen en una situación muy adversa y que lo obligan a seguir estando internado en terapia intensiva, con respirador artificial.

Mario Boskis, cardiólogo MN. 74002, habló en Desayuno americano acerca de la salud de . Sus órganos principales hoy son las complicaciones que tiene, dado a que a partir de las fallas que tiene, su sistema está cada vez más comprometido.

“Esto no es una enfermedad en sí, sino que una respuesta a un fenómeno abrupto, dramático y catastrófico que sucede en el organismo, en el cual el organismo no puede compensar y por lo tanto empieza a fallar de a un órgano por vez”, explicó el profesional de la salud.

El delicado estado de salud de Christian Petersen

Sobre esa misma explicación, el doctor sumó: “Se llama síndrome de disfunción multiorgánica porque le falla el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado y el cerebro. Es un cuadro muy delicado y que requiere de una asistencia de terapia intensiva para compensar lo que el propio organismo no puede hacer”.

Por su parte, la periodista Silvia Fernández Barrio explicó por qué sufrir falla multiorgánico es de una gravedad mayúscula. Si bien cada caso es diferente, la comunicadora expuso cuáles son las consecuencias más duras que enfrentan las personas con este diagnóstico.

“Falla multiorgánica es muy severo y puede ser mortal: es cuando empiezan a fallar corazón, pulmones, riñones, los órganos, y eso te puede llevar a la muerte”, sostuvo en El Trece, sobre el cuadro crítico de Christian Petersen.

FUENTE: Paparazzi