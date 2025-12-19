viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Último parte médico

Christian Petersen pelea por su vida y enfrenta el pronóstico más grave: "Le fallan el corazón y los pulmones"

El reconocido chef atraviesa sus horas más críticas; está conectado a respirador artificial y el panorama es muy desalentador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Christian Petersen pelea por su vida.

Christian Petersen pelea por su vida.

Christian Petersen se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. A sus 56 años está luchando por salir adelante en medio de una situación dramática que vive y en donde aún continúa en terapia intensiva.

Lee además
el millonario bono en dolares de taylor swift a cada uno de sus bailarines y miembros del staff
¡Una locura!

El millonario bono en dólares de Taylor Swift a cada uno de sus bailarines y miembros del staff
que es una falla multiorganica, el grave cuadro por el que internaron al chef christian petersen
Preocupación

Qué es una falla multiorgánica, el grave cuadro por el que internaron al chef Christian Petersen

Su cuadro parece complicarse cada vez más a medida que pasan las horas. El diagnóstico de falla multiorgánica ubican a Petersen en una situación muy adversa y que lo obligan a seguir estando internado en terapia intensiva, con respirador artificial.

Mario Boskis, cardiólogo MN. 74002, habló en Desayuno americano acerca de la salud de . Sus órganos principales hoy son las complicaciones que tiene, dado a que a partir de las fallas que tiene, su sistema está cada vez más comprometido.

“Esto no es una enfermedad en sí, sino que una respuesta a un fenómeno abrupto, dramático y catastrófico que sucede en el organismo, en el cual el organismo no puede compensar y por lo tanto empieza a fallar de a un órgano por vez”, explicó el profesional de la salud.

El delicado estado de salud de Christian Petersen

Sobre esa misma explicación, el doctor sumó: “Se llama síndrome de disfunción multiorgánica porque le falla el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado y el cerebro. Es un cuadro muy delicado y que requiere de una asistencia de terapia intensiva para compensar lo que el propio organismo no puede hacer”.

Por su parte, la periodista Silvia Fernández Barrio explicó por qué sufrir falla multiorgánico es de una gravedad mayúscula. Si bien cada caso es diferente, la comunicadora expuso cuáles son las consecuencias más duras que enfrentan las personas con este diagnóstico.

“Falla multiorgánica es muy severo y puede ser mortal: es cuando empiezan a fallar corazón, pulmones, riñones, los órganos, y eso te puede llevar a la muerte”, sostuvo en El Trece, sobre el cuadro crítico de Christian Petersen.

FUENTE: Paparazzi

Seguí leyendo

El chef Christian Petersen, internado en terapia intensiva: qué le pasó

Se filtró quiénes son los famosos convocados a "Gran Hermano" Generación Dorada": quiénes son

Siguiendo los pasos de mamá: Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

Grave denuncia por acoso laboral contra el esposo de Maru Botana: "La obligó a..."

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

La bomba que tiró Airbag en pleno stream con Davoo: ¿arrancan el 2026 en San Juan?

Apareció una nueva foto de Juan Darthés en Brasil que generó sorpresa en las redes: "Se recibió"

Una noche mágica para disfrutar del infinito Flaco Spinetta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que es una falla multiorganica, el grave cuadro por el que internaron al chef christian petersen
Preocupación

Qué es una falla multiorgánica, el grave cuadro por el que internaron al chef Christian Petersen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Te Puede Interesar

Encuentro de la Liga Universitaria durante este año.
Repercusiones

"No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas
Judiciales

Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas

La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.
Audiencia pública

La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.
Nuevos datos nacionales

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería