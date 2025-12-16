martes 16 de diciembre 2025

La bomba que tiró Airbag en pleno stream con Davoo: ¿arrancan el 2026 en San Juan?

En una charla distendida, los hermanos Sardelli deslizaron la posibilidad de volver a tocar en San Juan a comienzos de 2026. La conversación se hizo viral y encendió la expectativa de los fans cuyanos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Airbag volvió a dar que hablar en las últimas horas a partir de un stream en vivo con Davoo Xeneize, donde, entre chistes, anécdotas y música, apareció una noticia que despertó expectativa en varias provincias del interior, entre ellas San Juan.

En medio de la charla, Guido Sardelli se refirió a la agenda de la banda y mencionó una posible gira para comienzos de 2026 que incluiría a varias provincias.

“Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, 2026, enero. Lo más pronto que podamos”, dijo el músico, dejando en claro que Airbag suele definir sus giras sin demasiada anticipación y que muchas veces los planes se activan sobre la marcha.

El fragmento del audio se viralizó rápidamente en redes sociales y generó repercusión entre los fans. Si bien no hubo un anuncio oficial ni fechas confirmadas, la mención concreta del mes y de la provincia volvió a poner a San Juan en el radar de la banda para el inicio del próximo año.

La última visita de Airbag a la provincia fue en 2024, cuando se presentó en la Fiesta Nacional del Sol.

