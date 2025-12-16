martes 16 de diciembre 2025

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

El conductor de Bala Perdida y productor dejó entrever que el esperado regreso de La Renga a la provincia ya estaría encaminado y sólo restan la confirmación oficial y la fecha. Lo dijo en Paren las Rotativas.

La posibilidad de que La Renga vuelva a tocar en San Juan en 2026 dejó de ser solo un deseo de los fanáticos y empezó a tomar forma tras las declaraciones de Roberto Di Luciano, conductor de Bala Perdida por Rock and Play y productor, quien dejó entrever que el regreso de la banda estaría prácticamente encaminado.

La revelación se dio este lunes en el programa Paren las Rotativas, donde Di Luciano habló sin confirmaciones formales, pero con frases que encendieron la ilusión. Ante la consulta sobre qué show soñaría traer a San Juan, Di Luciano lanzó entre risas: "El año que viene, si Dios quiere". Allí deslizó que el show podría darse en el 2026, incluso con el Estadio del Bicentenario como sede probable.

En ese contexto, Di Luciano explicó que existió una posibilidad concreta de realizar el recital el 20 de septiembre de 2025, pero que finalmente no prosperó por cuestiones artísticas y de agenda. “Estaba el dato y quedó, pero se superponía con otras fechas”, señaló, remarcando que tanto la logística como las decisiones propias de la banda terminaron postergando la visita.

El anticipo del conductor no hace más que reforzar una historia de rumores que viene sonando fuerte desde el año pasado. En 2024 incluso llegó a circular en redes sociales un flyer que anunciaba un supuesto show de La Renga en San Juan, lo que generó gran expectativa entre los seguidores. En aquel momento, Huguito De Bernardo, otro de los impulsores, lo desmintió.

Respecto al lugar, el Estadio del Bicentenario aparece como el espacio más adecuado para un espectáculo de esta magnitud. Con una convocatoria estimada en unas 25 mil personas, el predio cuenta con infraestructura, seguridad y capacidad para albergar un show de alto impacto como el de La Renga.

Lo cierto es que la expectativa es grande y no es para menos: la última presentación de La Renga en San Juan fue en 2011, en el Estadio Abierto del Parque de Mayo. Pasaron más de 15 años desde aquel recital y el deseo de volver a ver a la banda en la provincia sigue intacto.

Por ahora, no hay anuncio oficial. Pero con el anticipo de Di Luciano y las gestiones ya reconocidas por la producción local, el sueño renguero vuelve a latir con fuerza y 2026 aparece, por primera vez, como una posibilidad concreta.

