Párense de Manos 3: la velada de box de famosos, mirá quiénes fueron los ganadores

Este sábado se desarrolló la tercera edición de Párense de Manos , una velada de boxeo donde youtubers e influencers se enfrentaron entre sí. Se hicieron 11 peleas en el estadio de Huracán y los resultados fueron variados, polémicas, sorpresas y resultados esperados.

En el primer turno, los encargados de abrir la jornada fueron Franco Bonavena y Agustín Monzón. Con el legado de las leyendas del deporte encima brindaron un interesante show, pero la victoria terminó quedando en manos de Bonavena de manera contundente por la vía de la decisión unánime.

Un rato más tarde fue el momento de vivir una de las peleas más esperadas del evento. Micaela Viciconte y Florencia Vigna, quienes supieron ser rivales hace años en el programa de entretenimiento llamado Combate, terminaron con una larga historia dentro del ring. Vigna terminó siendo más contundente y convenció a los jueces a la hora de ser elegida como ganadora por decisión.

Una pelea que generaba mucha expectativa era la que iba a protagonizar Manu Jove y Mariano Pérez. Dos periodistas reconocidos del ámbito político se midieron con muchas cosas por detrás y, aunque no se esperaba un enorme show, lo cierto es que terminaron regalando un intenso momento, dejando la victoria para Jove por KO técnico.

La segunda contienda femenina llegó de la mano de Dairi y Espe. La argentina lució un gran repertorio y terminó frustrando a la española, por lo que terminó prevaleciendo su enorme capacidad de esquive y rapidez para atacar. Clara victoria en las tarjetas, sin lugar a cuestionamientos.

Tras el show de Lit Killah fue el momento de Gabino Silva y William Banks. Los influencers se midieron con la misión de dar uno de los combates del día y así fue: con enormes momentos de espectacularidad, la victoria terminó quedando en manos del argentino gracias a un nocaut que dejó al norteamericano en la lona y totalmente fuera de su eje.

La vara había quedado alta, pero Coty Romero y Carito Müller mantuvieron el buen nivel sobre el cuadrilátero y dejaron todo sobre el ring. Müller terminó siendo mucho más efectiva a la hora de atacar, porque no generó un gran daño, pero lució más contundente, lo que ocasionó una clara decisión de los jueces para salir del cuadrilátero con la mano en alto.

La polémica no podía faltar en la jornada. Mernuel subió al cuadrilátero sabiendo que tenía una clara desventaja de peso con su rival, Pedrito VM, pero la realidad es que terminó dejando un nivel sobresaliente. Este entregó un combate muy igualado, muy complicado de descifrar y que terminó yendo a la decisión de los jueces que vieron ganador a VM, aunque el veredicto por fallo unánime ocasionó una profunda disconformidad en muchos de los presentes.

Mucho se esperaba sobre el duelo Grego Rosello vs. Goncho Banzas. La contienda duró poco menos de un round, porque Grego salió a tirar lo que tenía y dejaba la sensación de que podía encontrar una finalización rápida, pero Goncho reaccionó manteniendo la calma y encontrando el momento justo para conectar con poder y dejar aturdido a su contrincante. Solo quedó tiempo para una cuenta del árbitro que no necesitó llegar a 10 para detener las acciones.

Coker era uno de los grandes animadores de la jornada. El argentino se enfrentó al español Perxitaa con la sensación de tener que obtener una victoria contundente para confirmar lo que se esperaba de él a la hora de la acción. El KO a su favor terminó llegando a pocos segundos para el final de la contienda y todo el Ducó festejó.

Los únicos profesionales en escena fueron Sergio Martínez y Pepi Staropoli. En un duelo sumamente igualado, Maravilla y Pepi lucieron de buena manera, cada uno con sus respectivas estrategias y nadie sabía para quién se terminarían inclinando los jueces una vez que sonó el campanazo final. El ganador por decisión dividida terminó siendo Staropoli.

Lo mejor quedó para el final. Gero Arias y Tomás Mazza se enfrentaron sin casco, siendo dos referentes importantes de la creación de contenido de entrenamiento físico y atlético. Los cuatro rounds que les dieron parecieron haberles quedado cortos, porque la condición que presentaron fue impresionante. Ninguno de los dios dio tregua, pero para los encargados de votar, el ganador terminó siendo Arias.