Párense de manos: a qué hora es y cómo ver el evento de boxeo entre famosos

La tercera edición de Párense de Mano s, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez , se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán , con una impactante cartelera de peleas.

En la misma línea que sus ediciones anteriores, el evento tiene como protagonistas a figuras de internet, deportistas y músicos. La noticia de la nueva sede ha generado una gran expectativa en redes sociales, donde se espera que se superen los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

La cartelera, en tanto, fue anunciada meses atrás a través de un evento especial. Entre las novedades aparece el combate entre Agustin, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena. Otra de las peleas que promete es la que protagonizarán el periodista Manu Jove y el streaming libertario Mariano Pérez, enfrentamiento que viene siendo anunciado desde hace meses.

A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3

La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.

A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.

La gran novedad es que, por primera vez, Párense de Manos se podrá ver no solo por el canal de Kick de Luquita, sino también por la pantalla de Telefe, lo que representa un salto masivo en alcance y visibilidad.

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

La cartelera completa de Párense de Manos 3