Llegó al streaming "Una batalla tras otra", los entramados de una de las películas más renombradas del año

Con un elenco de lujo y una historia tan potente como sus imágenes, "Una historia tras otra" ya se puede ver en streaming.

Finalmente, este viernes llegó a las plataformas de streaming una de las películas con mejores calificaciones del año. "Una batalla tras otra", el celebrado film de Paul Thomas Anderson protagonizado por Leonardo DiCaprio y el inoxidable Sean Penn, fue incorporado al catálogo de HBO Max. Pero ¿de qué va realmente esta producción que cosechó cientos de halagos por parte de la crítica especializada? Se trata de una comedia negra que arranca con ligereza, pone en debate los ideales y termina adentrándose en lo más profundo de las emociones.

Tras su estreno en salas, "Una batalla tras otra" se llenó de elogios que destacaron su espíritu revolucionario y su complejidad en múltiples niveles, que van desde el discurso y la técnica hasta la dirección actoral y la propuesta visual. Sin dudas, a lo largo de sus 2 horas y 42 minutos, la obra propone un combo completo.

image

Basada en la novela Vineland, de Thomas Pynchon, la trama tiene como protagonista a Bob Ferguson (DiCaprio), un exrevolucionario que, tras dieciséis años de vida clandestina, se ve forzado a reunir a sus antiguos compañeros para rescatar a su hija de las manos de un viejo enemigo: el coronel Steven J. Lockjaw, interpretado por Penn.

Bob formó parte del grupo French 75, dedicado a acciones revolucionarias que iban desde liberar inmigrantes detenidos hasta asaltar bancos para financiarse. La historia se complica cuando, tras un golpe fallido, la madre de su hija, Perfidia Beverly Hillses (Teyana Taylor), es encarcelada y el grupo se dispersa, obligando a Bob a vivir oculto junto a la niña, mientras intenta llevar una existencia aparentemente convencional.

image

Con el paso del tiempo, la vida continúa para ambos. Años después, cansado de su pasado y con el desgaste a cuestas, Bob se transforma en un adicto a las drogas que siente el fracaso en la piel y sólo se dedica a cuidar a su hija Deandra, ahora adolescente (Regina Hall), mientras intenta olvidar lo vivido. Sin embargo, el coronel no olvida y su regreso vuelve a poner en movimiento el endeble andamiaje que Bob había intentado construir.

Un relato que crece

Para contar una historia de gran complejidad, el director la llena de hechos, personajes y escenas fabulosas. Junta una tras otras las situaciones sin pausa alguna, sin que esto abrume al espectador. La historia comienza con un marcado rasgo de exageración. La revolución contra un sistema militar estricto que “caza” inmigrantes clandestinos corre, pone bombas y se expone de la manera más estridente posible. Incluso, las acciones y los modos de actuar de Perfidia provocan cierto rechazo por una extrema seducción que roza la sobreactuación. Sin embargo, ese tono sólo domina los primeros minutos.

image

Poco a poco, el relato se va oscureciendo para adentrarse en los excesos, las lealtades y traiciones, los secretos de los sectores más encumbrados y en los ideales extremos, tanto de un lado como del otro

Pronto la película gira hacia el terreno emocional. Se mueve dentro de un arco conmovedor, tan pronunciado como efectivo. Lo que comienza con un tono de valiente desparpajo, visto desde los ojos de Bob que encarna primero al adolescente idealista y canchero, poco a poco deja caer sus capas de ironía narrativa. A medida que el tiempo avanza, también lo hace el drama existencial de sus protagonistas.

image

Ya no son jóvenes: sus batallas han mutado y se han oscurecido. Buena parte de aquello en lo que creían ahora queda apenas esbozado como una neblina entre muros de una realidad aplastante. “¡Madurá!”, le grita la quinceañera a su padre exrevolucionario, hoy convertido en un escéptico paranoico que intenta olvidar a través de sus adicciones. No queda nada de lo que hubo. La vida borró casi todo. Y el mundo que soñaban mejorar parece estar cada vez peor.

Entre ese amasijo de angustia, sin embargo, reverdece una brizna de esperanza: la solidaridad. Una gran red de redes que no es Internet, sino la de personas subterráneas y diminutas que se tienden una mano mutuamente, permite que los personajes (y el espectador junto a ellos) vuelvan a creer que, en definitiva, no todo está perdido.

image

"Una batalla tras otra" termina por transformarse en una síntesis de la vida misma: desde los idealismos y sueños de la etapa en la que todos queremos comernos el mundo, pasando por la desazón al descubrir qué hay debajo del cascarón, hasta llegar a la importancia de apoyarse en otros, en la red de contención más cercana, para poder seguir dando pelea.

El trailer de "Una batalla tras otra"