viernes 12 de diciembre 2025

Tiempo para Ver

"Bugonia", un análisis sobre lo diminuto del ser humano contado a lo Lanthimos

Este jueves estrenó en cine la nueva película del director griego cuyas historias tienen un sello propio, tal vez polémico, pero sin dudas único.

Por Daiana Kaziura
Bugonia y el crudo análisis de la humanidad de Yorgos Lanthimos.

"Bugonia" y el crudo análisis de la humanidad de Yorgos Lanthimos.

Se las arregla para no salir de su fórmula: ese modo singular y casi distópico de narrar; con música que, aunque diferente, parece parte del mismo álbum emocional; un elenco que repite nombres clave de su universo; y una manera inconfundible de abordar temas ya tratados por otros, pero nunca contados a su estilo. Este jueves se estrenó en cines la película “Bugonia” y, definitivamente, su creador, Yorgos Lanthimos, lo hizo de nuevo.

Con una impronta que está a años luz de lo comercial y, por ende, definitivamente no atrapa a todos los públicos, el director griego se metió esta vez con lo diminuto del ser humano, sus peores falencias y con un mensaje ecológico, en su apuesta más existencialista de todas.

Protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons, dos de sus actores predilectos, “Bugonia” está catalogada como ciencia ficción, aunque también, como comedia negra. Sin embargo, su mensaje es el más triste y pesimista de su filmografía.

El creador de “Langosta” (2015), “Pobres criaturas” (2023) y “Tipos de gentileza” (2024), entre otras grandes obras ya considera de culto, se interna aquí en una historia conspirativa historia de extraterrestres para crear su obra más humanista y a la vez, más literal.

image

Teddy (Plemons) vive con su primo Don (Aidan Delbis) en una casa alejada y deteriorada. Son apicultores y, sobre todo, conspiranoicos. Tras una infancia marcada por abusos, abandonos y enfermedades, Teddy está obsesionado con una teoría inquietante: cree que los andromedanos, una raza superior de la galaxia vecina, dirigen el planeta y están destruyendo tanto a las personas como a los recursos naturales para apoderarse de ellos.

Encerrado en su mundo paranoico, recorre en bicicleta las calles del pueblo escuchando grabaciones de supuestos visitantes de otros mundos. En casa, dedica sus horas a leer y ver todo tipo de contenidos que refuerzan su creencia, una teoría a la que arrastra a Don, quien, como él, vive una profunda soledad y siente que no tiene nada que perder.

image

En medio de esas especulaciones, Teddy se obsesiona con Michelle (Stone), la poderosa y reconocida directora ejecutiva de una influyente farmacéutica. Ella parece perfecta, es fabulosamente rica y dueña de una vida tan meticulosa como rutinaria.

Está convencido de que Michelle es parte del grupo de andromedanos y que, durante un eclipse inminente, se reunirá con “el emperador”. Cree que si logra capturarla y destruirla podrá salvar a la Tierra. Convence a Don, que se convierte en su cómplice, y juntos llevan adelante el plan. Lo que sucede después se transforma en un océano de dudas.

“Bugonia” es una remake de la aclamada película surcoreana Save the Green Planet! (2003), dirigida por Jang Joon-hwan, a la que Lanthimos con su dirección y Will Tracy con su guion, le implantaron su impronta. Un dato llamativo: en el film original el empresario secuestrado es un hombre, aquí se trata de una mujer.

Una vez más, Lanthimos logra que la exageración sea el punto fuerte de su relato. Todo se vuelve tan inverosímil que el espectador entra en una espiral de incertidumbre constante. Es difícil prever qué pasará en los minutos siguientes (aunque siempre flota la sospecha que anticipa el desenlace).

Con imágenes coloridas que acompañan el ritmo (un sello visual del director), primeros planos inquietantes durante diálogos que van más allá de la ciencia ficción y actuaciones extraordinarias de sus protagonistas, la película logra generar escalofríos. Todo potenciado por una banda sonora dominada por cuerdas y por la presencia latente del horror corporal, otro rasgo distintivo de Lanthimos.

image

El espectador sólo puede abrir la mente y observar cada escena dejando de lado lo racional para acceder a lo que hay debajo de la superficie narrativa.

El combo es perfecto. Sin embargo, lo más espeluznante es el cierre que, sin necesidad de montajes frenéticos, música terrorífica o litros de sangre, consigue perturbar de la forma más efectiva, dejando al público pensando en cómo funciona y cuánto vale la humanidad.

El trailer de "Bugonia"

Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

