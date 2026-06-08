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Duelo

Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

Según trascendió, fue hallada sin vida en su departamento de Palermo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El mundo del espectáculo argentino quedó conmocionado tras conocerse la muerte de María Rosa Fugazot. La actriz, cantante y ex vedette tenía 83 años y fue hallada sin vida durante las últimas horas en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

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Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, María Rosa Fugazot construyó una trayectoria de más de cinco décadas en los escenarios y las pantallas del país. Hija de los reconocidos artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, desarrolló una carrera que la convirtió en una de las figuras más queridas del ambiente artístico.

Su debut en el cine se produjo en 1966 con la película "Las locas del conventillo". Un año después se incorporó al elenco de "Operación Ja-Já", ciclo dirigido por Hugo y Gerardo Sofovich que marcó una época en la televisión argentina.

Gracias a su talento para la comedia, compartió trabajos con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. Con el paso de los años también participó en producciones exitosas como "Los Roldán", "Amas de casa desesperadas" y "El Puntero", donde mostró una faceta dramática que recibió el reconocimiento del público y la crítica.

En el teatro también dejó una huella importante. Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió cuando asumió el papel que había interpretado Norma Pons en la obra "La casa de Bernarda Alba", consolidando su prestigio dentro del género dramático.

En el plano personal, estuvo casada desde 1970 con el actor César Bertrand y fue madre del cantante Javier Caumont y del actor René Bertrand, fallecido en 2025.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento por parte de colegas, artistas y seguidores que recordaron su extensa trayectoria y su aporte al espectáculo argentino.

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