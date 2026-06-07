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A Mirtha Legrand le preguntaron en su programa por su romance con un cordobés y reveló un dato inesperado

Mercedes Ninci quiso saber detalles sobre la primera historia de amor que tuvo La Chiqui.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Mercedes Ninci sorprendió este sábado a Mirtha Legrand durante su programa con una pregunta sobre un antiguo romance que vivió con un cordobés cuando era apenas una adolescente.

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La consulta tomó por sorpresa a la diva, que terminó revelando un detalle inesperado: aquel hombre no solo fue uno de sus grandes amores, sino que llegaron a comprometerse antes de que ella conociera a Daniel Tinayre.

“Sí, pero no sé si era amigo de tu papá”, respondió la conductora entre risas al aire de La noche de Mirtha (eltrece). Intrigada por la historia, Ninci insistió: “¿Y cómo fue esa historia? Contame. Porque a mí me la contó mi papá”.

Fue entonces cuando La Chiqui sorprendió a todos al contar datos de ese vínculo. “Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”, recordó.

La revelación generó asombro entre los invitados, ya que la conductora pocas veces habla públicamente de aquella relación que antecedió a su matrimonio con Tinayre.

“Pero en ese interín, iba y volvía a Córdoba con mi madre, yo manejaba hasta allá. En ese interín, yo estaba haciendo una película y conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, relató.

El romance cordobés que marcó a Mirtha Legrand

La historia se remonta a 1945, cuando una joven Mirtha Legrand conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. Entre bailes, encuentros sociales e intercambios de miradas nació un romance que rápidamente ganó seriedad.

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La relación avanzó tanto que hubo una presentación formal ante familiares y amigos, algo habitual para la época. Incluso, la noticia llegó a los diarios más importantes y la actriz llegó a declarar públicamente que estaba dispuesta a alejarse del espectáculo para dedicarse a la vida familiar.

Con apenas 17 años, anunció su retiro “definitivo” del cine. En aquel momento expresó: “Soy feliz, el amor nos ha conducido por su ruta encantada. Yo sabía que lo hallaría y ya ve, tengo tanto que agradecer a la vida”.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Julio Albar Díaz cumplía con el servicio militar, Mirtha viajó a Buenos Aires para filmar Cinco besos. Durante ese trabajo conoció al director Daniel Tinayre y todo cambió.

Tal como contó este sábado en su mesaza, la diva se lamenta hasta la actualidad por la manera en la que le puso fin a su compromiso con el cordobés.

“Fue por teléfono, fue horrible. Hasta el día de hoy no me lo perdono. Era un ser extraordinario Julio. Lo sigo recordando”, admitió Mirtha con sinceridad.

Las palabras de Mirtha dejaron en evidencia que, a pesar del paso de las décadas y de la intensa historia de amor que construyó junto a Daniel Tinayre, todavía conserva un recuerdo especial de aquel joven cordobés que fue su primer gran amor.

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