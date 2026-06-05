La desgarradora despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Buen viaje, mi querido amigo"

Skay Beilinson despidió al Indio Solari con un mensaje cargado de emoción tras la muerte del histórico referente del rock argentino.

La muerte del Indio Solari a los 77 años continúa generando una profunda conmoción en el mundo de la música. Entre los numerosos mensajes de despedida que aparecieron en las últimas horas, uno de los más sentidos fue el de Skay Beilinson, su histórico compañero en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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A través de sus redes sociales, el guitarrista compartió unas palabras cargadas de emoción para recordar al cantante con quien construyó una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre", escribió Skay, acompañando el mensaje con las históricas siglas "PR", en referencia a Patricio Rey.

El mensaje de Skay Beilinson que emocionó a los fanáticos

En su publicación, el músico también apeló a una imagen poética para referirse a la figura del Indio Solari tras su fallecimiento.

"Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", expresó el guitarrista, en una despedida que rápidamente se viralizó entre seguidores y colegas del rock nacional.

Las palabras tuvieron una repercusión inmediata debido al vínculo artístico y personal que ambos construyeron durante décadas, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego en sus respectivos caminos solistas.

Una sociedad clave en la historia del rock argentino

La relación entre el Indio Solari y Skay Beilinson marcó una etapa fundamental de la música argentina.

Juntos lideraron Los Redondos, una banda que se convirtió en un fenómeno cultural y musical desde fines de los años 70 y que dejó discos emblemáticos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Luzbelito.

Aunque la separación del grupo se produjo a comienzos de los años 2000, la figura de ambos artistas quedó asociada para siempre a una de las historias más importantes del rock nacional.

Skay suspendió su recital tras la muerte del Indio

Junto con el mensaje de despedida, el entorno de Skay Beilinson informó oficialmente que el recital que tenía previsto realizar este sábado 6 de junio quedó suspendido.

Según comunicaron desde la producción del músico, la presentación fue cancelada hasta nuevo aviso, en medio del duelo por la muerte del cantante.

La noticia se conoció pocas horas después de confirmarse el fallecimiento del Indio Solari, una figura central de la cultura popular argentina cuya influencia trascendió generaciones y estilos musicales.

Mientras continúan las muestras de afecto en redes sociales y distintos ámbitos artísticos, la despedida de Skay se convirtió en uno de los homenajes más conmovedores para quien fue su compañero de escenario durante gran parte de su carrera.

FUENTE: Agencia NA