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Emotiva propuesta sanjuanina en el Teatro del Bicentenario: sube a escena "La Parte Sumergida"

Con una balsa en el escenario, música en vivo y poesía visual, el grupo local Navegantes Teatro presenta una obra ideal para reflexionar en familia. Cuándo es, horario y precio de las entradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
teatro

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a la comunidad a disfrutar de una destacada propuesta artística que entrelaza el teatro, la música en vivo y la poesía visual. Se trata de la obra "La Parte Sumergida", que subirá a escena este viernes 5 de junio en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (TB), consolidando un espacio pensado para el encuentro, la reflexión y el disfrute compartido.

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Esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas que buscan garantizar el acceso a propuestas culturales de calidad, un pilar fundamental en la construcción de un San Juan que apuesta al desarrollo integral de las personas. En este sentido, el TB sostiene una programación diversa que permite a las familias sanjuaninas conectarse con historias que dialogan de forma directa con sus propias vivencias, fortaleciendo el tejido cultural de la provincia.

En esta oportunidad, el grupo local Navegantes Teatro será el encargado de poner en escena una trama que resalta el valor de la amistad, los lazos familiares y los procesos de transformación personal. La obra sigue el recorrido de Nacho y Negro, dos amigos que emprenden un viaje en balsa por el río, partiendo desde la imponente Cordillera de los Andes hasta llegar al Mar Argentino. A través de esta travesía, la propuesta invita al espectador a reflexionar sobre los desafíos de crecer, el modo de afrontar las pérdidas y el descubrimiento de nuevas formas de vincularse con los demás.

El viaje, desarrollado a bordo de una embarcación construida por los propios protagonistas, atraviesa paisajes y experiencias extraordinarias que transforman por completo la mirada que ambos tienen sobre el mundo y sobre sí mismos. Con una puesta en escena que combina actuaciones profundas, música original interpretada en vivo y cuidados recursos visuales, la obra logra construir una experiencia artística integral capaz de emocionar a públicos de todas las edades.

Asimismo, la inclusión y el protagonismo de compañías sanjuaninas en escenarios de referencia internacional como el Teatro del Bicentenario resulta clave para impulsar el desarrollo del sector cultural local. Este tipo de producciones genera valiosas oportunidades de trabajo y visibilización para artistas, técnicos y realizadores vinculados a la industria escénica de la región, consolidando a la cultura como una herramienta de crecimiento comunitario y de construcción de una provincia con más oportunidades para todos.

Detalles de la función y entradas

"La Parte Sumergida" se presentará este viernes 5 de junio a las 21:30 h en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas generales tienen un valor de $15.000 y ya se encuentran disponibles. Cabe destacar que se podrán adquirir descuentos exclusivos directamente en la boletería del teatro.

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