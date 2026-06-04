Murió Marita Monteleone, la voz que millones de argentinos escucharon al llamar por teléfono.

Marita Monteleone fue una de las locutoras más reconocidas del país y su voz quedó asociada a los históricos mensajes de la telefonía argentina.

La locutora Marita Monteleone murió este miércoles a los 68 años tras permanecer internada en el Hospital Durand. Reconocida por haber sido durante décadas una de las voces más escuchadas del país, quedó en la memoria colectiva por los mensajes automáticos de la telefonía fija que acompañaron a varias generaciones de argentinos.

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La noticia fue confirmada por allegados a la histórica locutora, cuya voz se convirtió en una marca registrada de la comunicación telefónica en Argentina durante los años de Entel y Telefónica.

La voz detrás de frases que marcaron una época

Aunque muchos no conocían su nombre, millones de personas escucharon alguna vez su voz. Entre sus grabaciones más recordadas figuran mensajes como "La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada" o "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio", frases que se volvieron parte de la vida cotidiana de los argentinos durante décadas.

Gracias a ese trabajo, Marita Monteleone se transformó en una de las locutoras más reconocidas del país, con una presencia constante en hogares, oficinas y espacios públicos.

Cómo fueron sus últimos días

Según trascendió en medios nacionales, durante los últimos días la preocupación por su estado de salud fue creciendo entre amigos y allegados. La situación se volvió alarmante cuando dejó de responder llamados y mensajes.

Tras una intervención policial y médica, la locutora fue trasladada al Hospital Durand, donde permaneció internada debido a un delicado cuadro de salud. Finalmente, falleció este miércoles pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico.

Su velatorio se realiza en una casa velatoria de la Ciudad de Buenos Aires, donde familiares y seres queridos podrán despedirla.

Una vida ligada a la radio y la locución

Nacida el 12 de septiembre de 1957 en Villa del Parque, Marita Monteleone desarrolló una extensa trayectoria vinculada a los medios de comunicación y la locución profesional.

A lo largo de su carrera trabajó en radio y distintos proyectos de comunicación, aunque su mayor reconocimiento llegó a través de las grabaciones utilizadas por los sistemas telefónicos de Argentina.

Su historia personal también estuvo atravesada por momentos difíciles. En los últimos años enfrentó diversos problemas de salud que afectaban su movilidad y calidad de vida.

El recuerdo de una voz inolvidable

Más allá de su trabajo profesional, la muerte de Marita Monteleone genera una fuerte cuota de nostalgia entre quienes crecieron escuchando sus mensajes telefónicos.

Su voz quedó asociada a una época en la que las comunicaciones dependían de teléfonos fijos y contestadores automáticos, mucho antes de la expansión de internet y los teléfonos inteligentes.

Con su fallecimiento se cierra una trayectoria que dejó una huella singular en la vida cotidiana de millones de argentinos, que probablemente recuerden sus grabaciones incluso sin haber conocido nunca su nombre.