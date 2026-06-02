Cuadros Colgados presentará un doble tributo a Sumo y The Doors en el Teatro del Bicentenario

La banda Cuadros Colgados subirá al escenario de la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario el próximo viernes 19 de junio a las 21:30 horas. En esta oportunidad, el conjunto sanjuanino ofrecerá un concierto especial denominado "Bonus Tributo", un recorrido musical diseñado para homenajear las trayectorias de Sumo y The Doors, dos agrupaciones fundamentales en la evolución del rock nacional e internacional.

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El espectáculo cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, integrándose a la agenda oficial que conmemora los diez años de trayectoria del principal polo cultural de la provincia.

La producción del evento confirmó que la propuesta estética e instrumental buscará recrear la identidad sonora y la energía característica de ambas agrupaciones homenajeadas.

La formación ya definió los detalles de la puesta en escena para esta función única. Las localidades tienen un valor único de $15.000 y el sistema de venta ya se encuentra habilitado para el público general. Los interesados pueden adquirir los tickets bajo la modalidad presencial en las boleterías del complejo teatral o mediante la plataforma digital TuEntrada.com.