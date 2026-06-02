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Música

Cuadros Colgados presentará un doble tributo a Sumo y The Doors en el Teatro del Bicentenario

La banda sanjuanina se presentará el próximo viernes 19 de junio a las 21:30 hs en la Sala Auditórium, con un espectáculo que recorrerá los grandes éxitos de dos leyendas del rock nacional e internacional en el marco de las celebraciones por los diez años del complejo cultural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cuadros colgados

La banda Cuadros Colgados subirá al escenario de la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario el próximo viernes 19 de junio a las 21:30 horas. En esta oportunidad, el conjunto sanjuanino ofrecerá un concierto especial denominado "Bonus Tributo", un recorrido musical diseñado para homenajear las trayectorias de Sumo y The Doors, dos agrupaciones fundamentales en la evolución del rock nacional e internacional.

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El espectáculo cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, integrándose a la agenda oficial que conmemora los diez años de trayectoria del principal polo cultural de la provincia.

La producción del evento confirmó que la propuesta estética e instrumental buscará recrear la identidad sonora y la energía característica de ambas agrupaciones homenajeadas.

La formación ya definió los detalles de la puesta en escena para esta función única. Las localidades tienen un valor único de $15.000 y el sistema de venta ya se encuentra habilitado para el público general. Los interesados pueden adquirir los tickets bajo la modalidad presencial en las boleterías del complejo teatral o mediante la plataforma digital TuEntrada.com.

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