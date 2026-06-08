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"Bien ahí, San Juan": la sorpresa que se llevó Emanero tras visitar la provincia

Tras su recital del viernes en el Teatro Sarmiento, el cantante compartió un video grabado en pleno centro sanjuanino donde mostró un original café servido en una galletita con chocolate. “Está increíble. Bien ahí, San Juan”, expresó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
emanero

La visita de Emanero a San Juan no solo dejó una noche de música y emociones en el Teatro Sarmiento. Horas después de su presentación, el artista compartió en sus redes sociales un video grabado mientras caminaba por avenida Libertador, entre Santiago del Estero y Alem, donde mostró un particular café que lo sorprendió y terminó conquistándolo.

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Con el vaso en una mano y una original galletita en la otra, el cantante contó a sus seguidores la experiencia gastronómica que acababa de descubrir en la provincia. “Che, conseguimos acá en San Juan un café que te lo hacen en una galletita con chocolate, entonces el chocolate se va derritiendo y vos te vas tomando el café y después te comés la galletita. Está increíble. Bien ahí, San Juan”, expresó en el video que rápidamente comenzó a circular entre sus fanáticos sanjuaninos.

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El comentario del artista llegó después del recital que brindó el viernes por la noche en un Teatro Sarmiento colmado de público, como parte de su gira “Todo por un beso Tour 2026”. Durante el espectáculo, cientos de seguidores acompañaron cada canción y protagonizaron una de las veladas más convocantes de la temporada.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Emanero advirtió un cartel sostenido por Felipe, un pequeño fanático que soñaba con cantar junto a él. El cantante decidió invitarlo a subir al escenario y ambos interpretaron “El Juego”, generando una ovación que emocionó tanto al público como al propio niño.

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