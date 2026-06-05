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La última aparición pública del Indio Solari: emoción, música y un mensaje que conmovió a sus fanáticos

El histórico músico reapareció a través de un video durante un show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata. Allí habló de su lucha contra el Parkinson y les dedicó sentidas palabras a sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte de Carlos "Indio" Solari, ocurrida este viernes 5 de junio, conmocionó al mundo del rock argentino y a varias generaciones de fanáticos. Su última aparición pública fue en diciembre de 2025, durante un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata, donde, a través de un video grabado, volvió a encontrarse con su público y dejó un emotivo mensaje marcado por la lucha que mantenía contra el Parkinson.

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Aunque no estuvo presente físicamente, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sorprendió a miles de fanáticos con un video especialmente grabado para la ocasión. En la proyección interpretó clásicos de su repertorio como "Nike es la cultura", "Tarea Fina" y "Pool, Averna y Papusa", desatando la emoción del público que colmó el predio.

Más allá de la música, el momento más conmovedor llegó con un mensaje dirigido a sus seguidores. Solari hizo referencia a las dificultades que atraviesa por su enfermedad y explicó por qué ya no puede subir a un escenario. Sin embargo, dejó en claro que continúa cerca de su gente.

"Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden estar ahí y subir al escenario", expresó el músico. Luego agregó que quería sentirse parte de ese encuentro y que seguiría acompañando a la distancia a quienes lo siguen desde hace décadas.

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El artista cerró su mensaje con una muestra de afecto hacia su público. "Los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta", dijo, provocando una ovación entre los presentes.

La reaparición se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fragmentos del video y mensajes de cariño. Fanáticos de distintas generaciones destacaron la emoción de volver a verlo y escuchar sus palabras.

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Días antes de esa aparición, Solari también había brindado una entrevista radial en la que habló abiertamente sobre su convivencia con el Parkinson. En diálogo con Andy Kusnetzoff, reconoció las dificultades que enfrenta cotidianamente y cómo la enfermedad modificó aspectos básicos de su vida.

Aquella noche en La Plata quedó marcada como uno de los últimos contactos públicos del Indio con sus seguidores, una muestra de que, pese a la distancia impuesta por su estado de salud, el vínculo con su público permanece intacto.

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