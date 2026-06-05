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Todos los grandes del fútbol argentino, excepto uno, despidieron al Indio Solari

Los clubes más populares del fútbol nacional le dedicaron un último mensaje a uno de los músicos más influyentes del país.

Por Agencia NA
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Cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino —Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing— rindieron homenaje al músico Carlos "Indio" Solari tras su fallecimiento a los 77 años.

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“Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar...)”, comenzó su mensaje Boca, con una frase del propio Solari.

Y continuó: “Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio”.

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Independiente también destacó una de sus frases: "Donde hay dolor. Habrá canciones". Y agregó: "En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio".

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San Lorenzo según supo la Agencia Noticias Argentinas, no utilizó ninguna de sus frases pero si publicó un video de la hinchada con el tema "Juguetes Perdidos", acompañado del texto: "Gracias, Indio. Por tu poesía. Por tu música. Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote".

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Finalmente, Racing recordó al músico con el siguiente texto: "En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio".

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River, el único ausente

Por otro lado, el único club de los denominados "grandes" que no dio muestras de afecto al artista fue River, quien no posteó nada en ninguna de sus redes sociales.

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