El último gesto de Indio Solari: qué dejó encendido antes de morir

El final de la masiva despedida al Indio Solari trajo consigo una revelación verdaderamente emocionante. A través de un sentido comunicado oficial, su círculo íntimo agradeció el inmenso esfuerzo de todos los fanáticos y dio a conocer el último gran gesto que tuvo el músico poco antes de su partida.

El equipo Marshall que Indio Solari dejó encendido image Según detallaron sus seres queridos en el texto que confirmó la finalización del histórico velatorio, el exlíder de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota "pensó en todo antes de irse". En un acto íntimo y cargado de absoluto simbolismo, el músico dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el sistema de sonido donde se encontraba escuchando las nuevas canciones en las que trabajaba.

Para sus afectos, esta última acción en su hogar no fue una mera casualidad, sino un pedido expreso y silencioso hacia su inmensa legión de seguidores en medio de tanto dolor. "Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", concluyó el entorno con profunda emoción, haciendo un llamado a mantener vivo su legado infinito.

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