"Tipos de gentileza", la película que la mayoría no tiene que ver, llegó al streaming

Si sos fanático de las comedias románticas, no la mires. Si no te gustan las películas largas, no la mires. Si sos de asquearte con facilidad y preferís lo convencional, no la mires. Si optás por la lógica y lo predecible, definitivamente, no la mires. “Tipos de gentileza” (Kinds of Kindness), la nueva película del controversial Yorgos Lanthimos ha recibido tantas críticas negativas por parte de la gran mayoría del público que la vio en el cine que, ahora que llegó al streaming, muchos prefieren directamente no dar play bajo su portada. Sin embargo, para quienes buscan algo diferente, es el plan ideal.