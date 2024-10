Parpadea dos veces: la película que va de la fiesta larga al escabroso desenlace y el parecido con la realidad

Nada tan maravilloso puede ser real y a veces, como dice el archirrepetido dicho, la realidad supera a la ficción. “Parpadea dos veces”, la película que sobresale por sus actuaciones y por ser la primera dirigida por Zoë Kravitz, trata sobre los abusos contra las mujeres en las altas elites. Con un modo de plantear el tema que parece un tanto trillado y un relato laxo, la película entretiene, pero no descolla. Eso, hasta la llegada del descontrolado final. Sumado a eso, en los últimos días el film levantó una verdadera polvareda. El motivo: hay quienes lo comparan con el escándalo que mantiene en vilo a Hollywood.

“Parpadea dos veces”, es un thriller psicológico disponible en Appel TV, cuyo final no duda en mostrar todos los excesos habidos y por haber. Kravitz, que en 2022 sobresalió personificando a Gatúbela en Batman, ahora decidió ubicarse detrás de las cámaras para realizar la película protagonizada por su prometido, Channing Tatum.

image.png

En la historia, Tatum interpreta al multimillonario tecnológico Slater King, que busca resarcirse de sus denuncias por maltrato a través de la creación de una fundación y alejándose de la exposición pública. Él tiene una isla paradisíaca en la que ofrece ostentosas fiestas privadas. Una noche decide invitar a Frida, una camarera, y a su amiga Jess para que sean parte de esas celebraciones. Sin embargo, lo que era un sueño de diversión, lujos y desenfreno, se transforma en la peor pesadilla.

image.png

Bajo el argumento, en medio de la intención de llegar a ridiculizar el mundo de los ricos, en un inicio, todo parece el paraíso. La mansión en la que se hospedan es de ensueño, el paisaje es perfecto, las copas siempre están llenas y los banquetes son estrafalarios. Sin embargo, las pistas que dan la sensación permanente de que no todo está bien, abundan. Allí, nadie puede tener celular, a las mujeres se les ofrece ropa blanca como hecha a medida y todas deben usar lo mismo y, sin fecha de regreso a la vida normal, poco a poco, en medio del alcohol y las drogas, ellas comienzan a tener lagunas mentales mientras notan que pierden la noción del tiempo.

image.png

El problema principal en la narración de la película es que toda esa “fiesta”, se prolonga demasiado. Continúa aún cuando el espectador ya entendió hasta el cansancio el planteo. Hasta que, de golpe, llega el desenlace que, si bien es atroz y escalofriante; también se percibe desprolijo, desordenado y desentona por completo con el resto de la puesta. Intencional o no, en realidad no parece estar claro a dónde pretende llegar la propuesta. Pero, en paralelo, deja lugar al análisis y el despliegue de sensaciones por parte del espectador.

Con esas características, la película recolectó críticas intermedias, planteando la posibilidad de que, por el modo en que desarrolló su ópera prima, Kravitz está en condiciones de avanzar para ir asentándose cada vez más como directora. Sin embargo, más allá de la ficción en sí, el film tomó ahora un nuevo impulso y comenzó a copar nuevamente los portales y redes.

Muy parecido a la realidad

Ni bien la “Parpedea dos veces” vio la luz, muchos vincularon la película con el movimiento #MeToo. De hecho, poco antes del final, una de las protagonistas ofrece un monólogo explícito sobre la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí buscando la liberarse de la opresión. Al mismo tiempo, resalta el empoderamiento de la Frida, el personaje principal de la historia, y la fortaleza para dar vuelta por completo la historia.

image.png

Pero, además, el film hizo ruido por mostrar a un magnate que organiza fiestas en una isla privada mientras hay una especie de cofradía masculina que aprovecha para someter a las mujeres. Eso, justamente en un momento cercano a aquel en que se fueron develando las perversiones del difunto Jeffrey Epstein y otros hombres de igual calaña, a lo largo de los años.

En ese entonces, Kravitz señaló que esta película no estaba inspirada en ningún hecho en particular, ni en vivencias personales. “Fue más bien una cuestión emocional lo que yo estaba tratando de resolver: una combinación de mis propias experiencias y experiencias de personas amigas y familiares, otras mujeres cercanas a mí y el no tener realmente un lugar donde poner esas frustraciones y sentimientos complicados”, señaló la mujer que, siendo hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz, es parte desde pequeña del mundo íntimo hollywoodense.

image.png

Sin embargo, ahora, la historia tomó otro calibre. Hay quienes la señalan al hablar de la detención del rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs, conocido por sus secretas y “alocadas” Fiestas Blancas, repletas de famosos. Y es que, en las últimas semanas se supo que el artista está siendo acusado de presunto tráfico sexual, extorsión y prostitución, por hechos que ocurrían durante las celebraciones que organizaba y que convocaron a lo largo de 30 años a muchos de los actores y músicos más reconocidos del ambiente.

La causa es tan grande y terrible que el artista permanece detenido, sin posibilidad de libertad bajo fianza y enfrenta una pena que va de 15 años de prisión a cadena perpetua. Y en el medio, todos señalan a famosos que podrían ser tanto presuntos cómplices como posibles víctimas.

Si bien atrás del caso hay muchos detalles ocultos y un mundo de especulaciones que corren a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, sí trascendió que Adria English, una de las denunciantes, aseguró que trabajó en esas fiestas y que se les suministraba drogas y licor con éxtasis, para luego ordenarles tener relaciones con los invitados.

Ya sea inspiración o coincidencia, lo cierto es que, “Parpadea dos veces” vuelve a tomar una relevancia particular por su cercanía con la realidad.

El trailer de "Parpadea dos veces"