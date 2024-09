Qué tiene de especial Longlegs, la película que aumenta las palpitaciones

El nombre Longlegs, que no se explica en la película, es un homenaje a una antigua rima infantil llamado Old Father Longlegs, que hace referencia a la persecución de los padres católicos en Inglaterra, en el siglo XVII.

Fueron precisamente las palpitaciones aumentadas de Monroe, las que sirvieron como caballito de batalla para la promoción de la película, estrenada la semana pasada en cines. Es que, la actriz y el escritor y director, Oz Perkins, contaron que en la primera toma en la que Lee ve cara a cara al perturbador personaje maléfico de la película, interpretado por Nicolas Cage, los latidos de Monroe pasaron de 76 a 170 por minuto. El impacto fue tal que, el sonido acelerado de su corazón fue registrado por un micrófono e incorporado a la toma.

Justamente, el sonido, que juega un papel tan importante como la musicalización, es uno de los puntos que hacen especiales a la película. Los latidos y la respiración sobresalen en varias oportunidades. Y a ellos se suma la voz de Cage. Incluso, una de las escenas más escalofriantes está creada con una toma en la que no se ve el rosto del personaje, en la pantalla quedan sólo parte de su boca, su torso y el movimiento de sus manos mientras canta. Así, su voz lo domina todo, provocando una terrible incomodidad en el espectador.

De ahí se desprende otro detalle clave en la película: la elección de las tomas. Los escalofriantes planos detalle se mezclan entre las tomas con gran angular, que muestran a los personajes en espacios grandísimos generando un ambiente de enorme tensión, porque nunca se sabe en qué zona de la pantalla se ubicará el elemento de impacto. Al mismo tiempo, por momentos, el director juega con el uso del antiguo formato 4:3, modificando por completo la percepción del mensaje que ofrece. Como si fuera poco, durante las escenas más violentas, aparecen las tomas en primera persona, que ubican a quien mira justo en el lugar de los hechos.

A todo eso se suma el impacto que provocan las actuaciones. En Longlegs no hay fantasmas que asusten, sino recursos de fuerte impacto que generan suspenso y sobresalto y el pánico de la agente Harker, que traspasa la pantalla para llegar al espectador.

Más allá de todo eso, es el espectacular Longlegs de Cage el que se lleva el mayor mérito. Una representación del artista que no se parece a ninguno de los personajes que ha interpretado a lo largo de su larguísima carrera.

Su rostro pálido estremece a tal punto que, con sólo una mirada, un movimiento o un grito, logra que su imagen emerja una y otra vez en la mente del espectador aún horas después de haber visto la película.

El personaje es tan fuerte que Perkins decidió no mostrar su rostro antes del estreno de la película. El personaje de Cage no se ve en ninguna de las carteleras y a lo largo del film, su aparición se demora hasta que es realmente necesario develar su aspecto por completo.

El director implementó la misma regla para Monroe, que no vio a Cage caracterizado hasta el momento en que llegó al set. La actriz, que ha trabajado en gran cantidad de películas de terror, contó que, durante el rodaje, fue la primera vez que temió abrir una puerta porque no sabía qué iba a encontrar del otro lado.

A pesar de los elogios que recibió, Nicolas Cage dijo que esta es la primera y última vez que interpreta a un asesino serie, porque no le gusta la violencia y no quiere ponerse en el papel de personas que hacen daño a otras personas.

Con todos estos condimentos, Longlegs termina siendo más compatible con el género del suspenso que con el de terror, plasmando una ansiedad particular que se traslada al cuerpo de quien la ve. Quizás el final no sea el punto fuerte de la película, pero sin dudas el film se impregna en las retinas y tiene elementos que lo harán trascender como ícono del cine de miedo por mucho tiempo.

