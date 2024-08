A 20 años del estreno de La Aldea, 3 películas con final inesperado de su creador, que hay que ver sí o sí

image.png

Dueño de una nueva forma de hacer terror, con Alfred Hitchcock y Steven Spielberg como sus grandes maestros (según él mismo ha confesado), supo incursionar en distintos géneros, incluso combinándolos entre sí en una misma película, cuando esa característica que ahora está de moda era toda una excentricidad.

Bajo esa premisa llegó La Aldea, el 30 de julio de 2004. Protagonizada por Bryce Dallas Howard, Joaquín Phoenix y Adrien Brody, la película muestra la vida en una comunidad que vive a finales del siglo XIX, pero aislada, sin ningún tipo de avance tecnológico o signo de modernidad. Sus casas están ubicadas justo al lado de un bosque y en él existen extrañas criaturas que podrían destruir a todos los habitantes del pueblo. Sin embargo, hay una antigua tregua entre ellos, si nadie entra al bosque, las criaturas no irán a buscarlos. De ese modo, los niños nacen y crecen sabiendo que ese lugar repleto de árboles es un lugar prohibido.

image.png

Como de costumbre, si bien está película obtuvo una nominación a los Oscar, su estreno generó la misma cantidad de críticas positivas como negativas, justamente por su final. Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto de la producción a lo largo de los años y la cantidad de creaciones con un mensaje similar que fueron apareciendo después, probablemente todo haya tenido que ver con que fue demasiado adelantada para su época. Por eso, es ideal para ser disfrutada en la actualidad.

Embed - EL BOSQUE (The Village) - Trailer español

Con una nueva forma de terror, el drama que llega a los huesos y un planteo muy original para el momento, el director muestra además en esta historia una maestría en cuento al uso de los colores en cada toma para dar orden al relato.

Justo a dos décadas de aquella bomba que supo mover el avispero del cine, llega un nuevo estreno de Night Shyamalan, esta vez con una temática mucho más cercana a las historias de terror y suspenso habituales. Se trata de La Trampa, que desde el próximo jueves estará disponible en cines y está protagonizada por Josh Hartnett, Ariel Donoghue y Saleka Shyamalan (cantante e hija del director).

Embed - La Trampa | Tráiler Oficial 2 | Subtitulado

En este caso, la historia sigue a un padre y una hija adolescente que asisten a un concierto de pop y se dan cuenta de que están en el centro de un evento oscuro y siniestro. En el tráiler se puede ver que, en el medio del recital, el personaje de Hartnett (padre de la joven), se topa con agentes federales que buscan a un asesino en serie al que llaman "El Carnicero". Luego se revela que el propio Hartnett es el asesino. El planteo resulta súper interesante, teniendo en cuenta que, si desde el inicio se sabe quién es el responsable de los crímenes, se supone que debe haber una trama aún más atrapante detrás. Un excelente motivo para ir pensando en comprar las entradas y sorprenderse.

Otras tres películas de Shyamalan que marcaron tendencia en el tiempo

* Señales: de 2002 y con las actuaciones de Mel Gibson, Joaquín Phoenix y Abigail Breslin, cuenta la historia de un pastor que vive con sus dos hijos y su hermano desde la muerte de su esposa, hace 6 meses, en un traumático y terrible accidente de tránsito. Esa tragedia, ha hecho al hombre interpretado por Gibson, alejarse por completo de su fe en Dios, de sus tareas pastorales y de sus prácticas de oración. En medio de esa situación aparecen figuras marcadas entre el maizal de la finca de la familia. De golpe, descubren que esos símbolos se expanden en el mundo y sí, efectivamente, se trata de una invasión extraterrestre.

Embed - Signs (2002) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Sin embargo, la película sólo usa a esos invasores para ofrecer un mensaje que va más allá de cualquier producción de invasiones alienígenas. Al final, todo termina siendo un círculo perfecto, que pone en cuestiones de minutos al espectador frente a todos los indicios que ha ido mostrando la historia de modo casi imperceptible, para darles un sentido. Una propuesta que angustia, emociona y termina llevando a la reflexión sobre la vida y la posibilidad de volver a creer.

Está disponible en Disney+ y Prime Video.

* Viejos: la película de 2021 pone al espectador frente a un matrimonio que está en crisis y decide pasar junto a sus dos hijos unos días en una isla paradisiaca. Cuando están en el lugar, les proponen ir a una isla virgen alejada de todo, para pasar el día. Pero al llegar al lugar junto a un contingente notan que empiezan a envejecer de golpe. Los niños se hacen grandes, los grandes se hacen viejos, los viejos mueren. Finalmente, todo tiene un trasfondo inesperado.

Embed - OLD Tráiler Español SUBTITULADO (2021)

Protagonizada por Gael García Bernal, Vicky Krieps, Alex Wolff y Thomasin McKenzie, más allá de ser una trama novedosa, de fondo la historia plantea un análisis más humanista, plasmando cómo reaccionan las diferentes personas cuando están frente a adversidades y situaciones límite. Incluso, cuando ven en riesgo sus vidas y de las de las personas que más quieren.

La película está disponible en Netflix

* Llaman a la puerta: la propuesta de terror psicológico apocalíptico fue estrenada en 2023 y está basada en la novela de 2018 The Cabin at the End of the World de Paul G. Tremblay.

La historia protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge y Kristen Cui, muestra a una familia integrada por dos padres y una niña que está de vacaciones en una cabaña remota, pero de repente cuatro extraños los toman como rehenes y les exigen que sacrifiquen a uno de los suyos para evitar el apocalipsis. Si bien al principio todo parece una locura, poco a poco comienzan a aparecer detalles que hacen sospechar sobre el disparate que plantean los recién llegados es realmente cierto.

Embed - Llaman a la puerta | Trailer Subtitulado | HBO Max

Con actuaciones excelentes, un desarrollo en el relato hilado a la perfección y el suspenso manejado de un modo magistral, la historia tiene un desenlace extremo.

Se puede ver en Max