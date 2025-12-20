La aplanadora del rock vuelve a San Juan: Divididos tocará en el Aldo Cantoni

Después de una larga espera para el público sanjuanino, Divididos anunció oficialmente su regreso a la provincia. La banda emblema del rock argentino volverá a presentarse en San Juan y lo hará en uno de los escenarios más importantes del interior del país: el Estadio Aldo Cantoni .

El anuncio se da en el marco de la Gira 2026 , con la que el trío integrado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella volverá a recorrer distintas provincias, reafirmando una vigencia que atraviesa generaciones. Será la primera visita del grupo a San Juan luego de tres años, lo que despertó rápidamente la expectativa entre sus seguidores.

Con más de tres décadas de trayectoria, Divididos es una referencia indiscutida del rock nacional. Su historia está marcada por discos fundamentales y canciones que se convirtieron en clásicos, como “¿Qué ves?”, “Par mil”, “Ala delta” y “El 38”, entre muchas otras, que forman parte del ADN del rock argentino.

El recital está previsto para el 6 de junio de 2026, y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek. Se espera una importante convocatoria, teniendo en cuenta la fidelidad del público local y la potencia que caracteriza a cada presentación de la banda.

La vuelta de Divididos a San Juan promete una noche cargada de rock, energía y un reencuentro esperado con una de las bandas más influyentes de la música nacional.