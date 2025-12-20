sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confirmado

La aplanadora del rock vuelve a San Juan: Divididos tocará en el Aldo Cantoni

La histórica banda liderada por Ricardo Mollo confirmó su regreso a la provincia luego de tres años, en el marco de una nueva gira nacional que recorrerá distintos puntos del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
divididos

Después de una larga espera para el público sanjuanino, Divididos anunció oficialmente su regreso a la provincia. La banda emblema del rock argentino volverá a presentarse en San Juan y lo hará en uno de los escenarios más importantes del interior del país: el Estadio Aldo Cantoni.

Lee además
parense de manos: a que hora es y como ver el evento de boxeo entre famosos
Expectativa

Párense de manos: a qué hora es y cómo ver el evento de boxeo entre famosos
lagrimas, emocion y muchos recuerdos: beto casella se despidio de bendita luego de 20 anos
Fin de un ciclo

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

El anuncio se da en el marco de la Gira 2026, con la que el trío integrado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella volverá a recorrer distintas provincias, reafirmando una vigencia que atraviesa generaciones. Será la primera visita del grupo a San Juan luego de tres años, lo que despertó rápidamente la expectativa entre sus seguidores.

Con más de tres décadas de trayectoria, Divididos es una referencia indiscutida del rock nacional. Su historia está marcada por discos fundamentales y canciones que se convirtieron en clásicos, como “¿Qué ves?”, “Par mil”, “Ala delta” y “El 38”, entre muchas otras, que forman parte del ADN del rock argentino.

El recital está previsto para el 6 de junio de 2026, y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek. Se espera una importante convocatoria, teniendo en cuenta la fidelidad del público local y la potencia que caracteriza a cada presentación de la banda.

La vuelta de Divididos a San Juan promete una noche cargada de rock, energía y un reencuentro esperado con una de las bandas más influyentes de la música nacional.

Seguí leyendo

Llegó al streaming "Una batalla tras otra", los entramados de una de las películas más renombradas del año

Netflix lanzó la promoción de la última temporada de Stranger Things con personajes argenitnos

Christian Petersen pelea por su vida y enfrenta el pronóstico más grave: "Le fallan el corazón y los pulmones"

El millonario bono en dólares de Taylor Swift a cada uno de sus bailarines y miembros del staff

Qué es una falla multiorgánica, el grave cuadro por el que internaron al chef Christian Petersen

El chef Christian Petersen, internado en terapia intensiva: qué le pasó

Se filtró quiénes son los famosos convocados a "Gran Hermano" Generación Dorada": quiénes son

Siguiendo los pasos de mamá: Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
parense de manos: a que hora es y como ver el evento de boxeo entre famosos
Expectativa

Párense de manos: a qué hora es y cómo ver el evento de boxeo entre famosos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan
Se confirmó

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan

Violento choque en el Conector Sur: una joyita terminó destrozada
Siniestro vial

Violento choque en el Conector Sur: una 'joyita' terminó destrozada

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado
Sarmiento

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado

Te Puede Interesar

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Plaza de Desamparados, una de las obras clave del 2026. 
Ordenanza

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy
Historia

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada
Siniestro

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan
Cuestión de fe

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan