Wanda Nara se enteró que una participante de MasterChef Celebrity es amiga de la China y explotó

Momento incómodo se vivió en MasterChef Celebrity tras la confesión que hizo una participante en medio del programa y que dejó perpleja a Wanda Nara.
Todo ocurrió durante el programa. La cocinera también expresó que tiene una relación con Mauro Icardi.
Una cocinera manifestó que se lleva muy bien con Mauro Icardi y la China Suárez, expareja de la conductora del programa, es decir, de Wanda. Todo ocurrió en vivo y dejó atónitos a todos. Wanda no dudó en responder.
Julia Calvo se despidió de MasterChef Celebrity tras quedar eliminada por un fallido pato a la naranja. Pero lo que realmente dio que hablar no fue el plato, sino el momento de la despedida, cuando la actriz lanzó un comentario sobre la China Suárez que dejó a todos recalculando, especialmente a Wanda Nara.
Después de escuchar las devoluciones del jurado y de la propia conductora, Calvo pidió la palabra y sorprendió al mencionar a una persona que nadie esperaba: la China Suárez.
“No sé si confesarte que tengo una gran amiga, compañera, oriental, a quien quiero mucho… y en ningún momento pensé ‘uy, es la enemiga de mi amiga’. Te conocí y realmente es un placer… sos una gran compañera, sabés ayudar… te quiero”, le dijo Julia a Wanda, mientras la conductora la miraba en silencio, visiblemente incómoda.