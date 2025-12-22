lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Después de casi diez años, volvió el Pity Álvarez y su show quedó envuelto en una polémica

El músico regresó a los escenarios en el Kempes, pero una escena durante su ingreso fue duramente cuestionada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El rockero Cristian “Pity” Álvarez volvió este sábado por la noche a los escenarios en un concierto multitudinario en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y no pasó desapercibido. La presentación, que marcó su primera gran actuación luego de más de nueve años de ausencia, generó una fuerte controversia por una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales: el músico ingresó al escenario con una mujer sujetada de una correa como si fuera un perro, en una puesta artística que dividió opiniones entre sus seguidores y el público general.

Lee además
Los Temblores, durante una intervención en Buenos Aires.
Talento nuestro

'Los Temblores' del rock sanjuanino se ganaron el lugar en Buenos Aires
parense de manos 3: la velada de box de famosos, mira quienes fueron los ganadores video
Fueron 11 peleas

Párense de Manos 3: la velada de box de famosos, mirá quiénes fueron los ganadores

La última vez que Álvarez había ofrecido un concierto propio fue hace más de nueve años, antes de que su carrera se viera truncada por hechos judiciales y personales que lo mantuvieron fuera de los escenarios por largo tiempo.

Durante todo este período, su vida estuvo atravesada por causas judiciales, entre ellas el caso por la muerte de un vecino en 2018, que derivó en detención preventiva y un proceso penal complejo. Con el tiempo, los jueces lo declararon inimputable de forma provisoria por razones de salud mental, lo que suspendió el juicio y le permitió, con autorización judicial, retomar actividades artísticas como este recital en Córdoba.

El show en el Kempes congregó a más de 35.000 personas que respondieron con entusiasmo a su regreso, coreando clásicos y temas que abarcaron toda su trayectoria con Viejas Locas, Intoxicados y su etapa como solista.

La escena que encendió las redes

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El rockero Cristian “Pity” Álvarez volvió este sábado por la noche a los escenarios en un concierto multitudinario en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y no pasó desapercibido. La presentación, que marcó su primera gran actuación luego de más de nueve años de ausencia, generó una fuerte controversia por una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales: el músico ingresó al escenario con una mujer sujetada de una correa como si fuera un perro, en una puesta artística que dividió opiniones entre sus seguidores y el público general. Más info en @tiempodesanjuan #pityalvarez #polemica #show #video"
View this post on Instagram

El momento más comentado de la noche fue sin dudas el ingreso de Pity al escenario con una mujer atada a una correa en la mano, que se encargó de servirle un vaso y encenderle un cigarrillo antes de comenzar el show. La imagen —intencionalmente provocadora— sirvió como apertura a una presentación cargada de símbolos, ironía y gestos que, para muchos, representaron una mezcla entre performance artística y exhibicionismo extremo.

Las redes sociales se llenaron de videos y críticas, con opiniones divididas entre quienes lo defendieron como un acto de expresión artística provocadora y quienes lo cuestionaron por considerarlo ofensivo o de mal gusto.

Temas
Seguí leyendo

Thiago Medina y Daniela Celis y su nuevo comienzo: volvieron a hablar de su relación

El estado de salud de Christian Petersen: se conoció un dato esperanzador

Mauro Icardi vuelve a Buenos Aires y hay mucha tensión por el reencuentro con Wanda Nara

Wanda Nara se enteró que una participante de MasterChef Celebrity es amiga de la China y explotó

La aplanadora del rock vuelve a San Juan: Divididos tocará en el Aldo Cantoni

Párense de manos: a qué hora es y cómo ver el evento de boxeo entre famosos

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

Llegó al streaming "Una batalla tras otra", los entramados de una de las películas más renombradas del año

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El camión sin el acoplado en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)
En Mendoza

Tragedia vial: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Te Puede Interesar

Los fideicomisos tienen el destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería.
Plata para obras

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Por Miriam Walter
José Luis Gioja.
Problemas de salud

José Luis Gioja debió ser internado

El tradicional Belén Viviente en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, se realizará este jueves tras 25 años desde su nacimiento.
Este jueves

Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Realizan un relevamiento del patrimonio geológico y paleontológico del Área Protegida La Ciénaga, en Jáchal.
Investigación

Realizan un particular relevamiento geológico y paleontológico en una importante área protegida sanjuanina