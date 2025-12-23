Murió Vince Zampella, creador de Call of Duty y diseñador de videojuegos

La industria de los videojuegos enfrenta una pérdida significativa tras el fallecimiento de Vince Zampella , cocreador de Call of Duty y figura clave en el desarrollo de franquicias influyentes. Zampella murió el domingo 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

El accidente que acabó con la vida de Vince Zampella ocurrió alrededor de las 12:45 p.m., según reportó la Patrulla de Carreteras de California. El vehículo que conducía Zampella, de 55 años, se salió de la vía por motivos que aún se investigan y colisionó contra el guardarraíl, desencadenando un incendio.

Tanto NBC4 Los Ángeles como TMZ informaron que el siniestro involucró únicamente el coche en el que viajaban Zampella y un acompañante cuya identidad permanece sin divulgar.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo circulaba en dirección sur y, tras abandonar la calzada, impactó contra una barrera de concreto antes de incendiarse. La Patrulla de Caminos de California detalló que Zampella quedó atrapado y perdió la vida en el acto, mientras que el pasajero fue expulsado y murió posteriormente en un hospital.

Las fuentes consultadas, entre ellas Daily Mail, subrayan que no se han identificado factores externos ni la participación de otros vehículos en el incidente. La investigación policial sigue en curso y busca esclarecer la causa exacta del accidente, mientras la comunidad de videojuegos lamenta la pérdida de una de sus figuras más influyentes.

Investigación en curso sobre la muerte de Vince Zampella

La causa precisa del accidente continúa bajo revisión. Tanto TMZ como Daily Mail han informado que las autoridades siguen recabando pruebas para determinar qué provocó que el coche se saliera de la carretera. La Patrulla de Carreteras de California mantiene la investigación abierta y, hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad del acompañante de Zampella.

Tampoco se han difundido comunicados oficiales de la familia ni se conocen detalles adicionales sobre el contexto del viaje. La ausencia de información sobre factores externos y la falta de otros vehículos implicados refuerzan el carácter inusual del siniestro, haciendo que la atención se centre en las circunstancias técnicas y personales previas al hecho.

Legado de Vince Zampella en la industria de los videojuegos

La trayectoria profesional de Vince Zampella se define por su impacto duradero en la industria global del videojuego. Fundador de Infinity Ward, Zampella fue responsable del nacimiento de Call of Duty, saga que revolucionó el género de los shooters y estableció nuevas referencias en jugabilidad y narrativa.

Su liderazgo resultó determinante para que la serie alcanzara lo que se considera su “época dorada”, especialmente con la llegada de la serie original Modern Warfare.

Luego de su salida de Infinity Ward tras un conflicto con Activision, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010. Desde allí, impulsó el desarrollo de títulos como Titanfall, que se destacó por su innovación técnica; Apex Legends, consolidado como uno de los referentes del género Battle Royale; y Star Wars Jedi: Fallen Order, ampliamente reconocido como una de las adaptaciones más logradas de la saga cinematográfica.

La adquisición de Respawn Entertainment por EA en 2017 permitió a Zampella expandir su impacto al frente de equipos responsables de la franquicia Battlefield. Su llegada a la dirección de Battlefield fue determinante después del difícil lanzamiento de Battlefield 2042.

Bajo su conducción, Battlefield 6 superó en ventas a la última entrega de Call of Duty en diciembre de 2025, logrando el título de juego más vendido del año y consolidando el prestigio de la franquicia.