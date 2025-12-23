La hermana de Leo Messi sufrió un accidente y debió suspender su casamiento

El final de año se volvió inesperadamente difícil para la familia Messi . Mientras Lionel disfruta de unos días en Rosario, este lunes se supo que su hermana menor, María Sol Messi , protagonizó un accidente automovilístico que la obligó a suspender su casamiento, previsto para el 3 de enero.

Según confirmó Celia , la madre de los Messi, a Ángel De Brito, María Sol se desvaneció al volante y chocó contra una pared. El impacto le provocó fractura con desplazamiento de dos vértebras y quemaduras importantes en una muñeca y un talón . A pesar de la gravedad de las lesiones, la joven se encuentra fuera de peligro y ya comenzó la rehabilitación en Rosario.

El accidente obligó a suspender la boda que iba a celebrarse en la ciudad santafesina. La familia decidió priorizar la salud de María Sol y reprogramar el evento para cuando esté completamente recuperada y pueda disfrutar del momento junto a su pareja y sus seres queridos, tal como contó Ánngel de Brito en LAM.

Desde el entorno familiar contaron que la recuperación será extensa, sobre todo por las lesiones en la columna y las quemaduras. Sin embargo, María Sol está enfocada en los tratamientos y acompañada por sus familiares en Rosario.

El futuro esposo de María Sol es Julián Arellano, conocido como “Tuli”, también oriundo de Rosario. Desde 2023, Arellano trabaja como entrenador de la Sub 19 de Inter Miami, el club donde brilla Lionel Messi. En su primer año, logró un título regional y se ganó el reconocimiento por su trabajo con los juveniles.

La relación entre Julián y la familia Messi viene de larga data: compartieron la infancia en el barrio La Bajada de Rosario y hasta jugaron juntos al fútbol 5 en el equipo del barrio. Ahora, la pareja deberá esperar para dar el sí, pero el foco está puesto en la recuperación de María Sol.