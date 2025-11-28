El video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos

Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a ser el foco de atención tras la circulación de un video que reavivó las especulaciones sobre un posible romance. Las imágenes, grabadas en un boliche y difundidas por El Impacto, muestran a ambos muy cerca y, según muchos usuarios, besándose . La escena sorprendió especialmente a los seguidores de MasterChef Celebrity (Telefe), donde ambos son figuras muy populares.

El material generó opiniones divididas en redes sociales: mientras algunos sostienen que el gesto fue un beso apasionado, otros relativizan la situación y aseguran que simplemente estaban conversando muy cerca por el ruido del lugar. De todos modos, el inicio del clip parece reforzar la versión más sugestiva.

image

Pese a las conjeturas, tanto la modelo como el creador de contenido desmintieron públicamente cualquier vínculo amoroso. No obstante, personas de su entorno aseguran que la relación entre ellos se habría vuelto cada vez más estrecha.

“Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar”, afirmó Ian Lucas en una reciente entrevista con Kennys Palacios, intentando poner fin a las versiones que los involucran.