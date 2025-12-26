Vuelve a su tierra para presentar su tesis en la Casa de Sarmiento: el sanjuanino Diego Sánchez y un libro atravesado por la educación y la justicia

No es una presentación más. Tampoco es solo un libro jurídico. Para Diego Carlos Sánchez, volver a San Juan para presentar su obra en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento es, ante todo, un regreso a los orígenes. A la provincia donde nació, se formó, aprendió a leer, a pensar y a preguntarse por la justicia. El encuentro será este viernes 26 de diciembre a las 20, en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, un escenario cargado de historia y simbolismo.

Radicado desde hace décadas en Buenos Aires, con una extensa trayectoria como abogado, juez y docente universitario, Sánchez eligió San Juan para dar a conocer “Valoración de daños personales y su relación con garantías constitucionales. Cuantificación e (in)cumplimiento”, un libro que recoge su tesis doctoral y más de medio siglo de estudio y práctica profesional.

La elección del lugar no es casual. Tampoco lo es el momento. En cada página del libro, y en cada recuerdo que el autor comparte, aparecen la educación pública sanjuanina, la figura de Sarmiento, sus maestros y una convicción que lo acompaña desde joven: la historia de la humanidad es, en esencia, la historia de la búsqueda de la justicia.

“Estimo que sin las educaciones recibidas en San Juan -familiar, primaria y secundaria- nada de lo que ocurrió en mi vida profesional desde 1960 hasta hoy hubiera sido posible”, afirma Sánchez, y reconoce las huellas que lo marcaron.

Nacido en una provincia a la que vuelve una y otra vez desde la memoria, cursó sus estudios primarios en la Escuela Superior Bernardino Rivadavia, un espacio que recuerda con especial gratitud. Allí aprendió no solo a leer y escribir, sino a comprender, a observar y a pensar la historia como algo vivo. “He agradecido siempre a la educación pública y a la señorita Irma Rosa Ríos, mi maestra de quinto y sexto grado. Aprendí con mis padres y en esa escuela”, señala.

Aquellas excursiones donde aprendió sobre la vida de Sarmiento

Las excursiones escolares ocupan un lugar central en sus recuerdos. Caminatas y viajes en colectivo a plazas, al Parque de Mayo y a distintos sitios históricos de San Juan, con una consigna clara: conocer para luego escribir. Entre esos recorridos, uno quedó grabado de manera especial: la visita a Zonda, siguiendo los pasos de Sarmiento cuando escapaba rumbo a Chile por razones políticas. Allí apareció una frase que lo acompañaría para siempre: “Las ideas no se matan”.

Sánchez recuerda con nitidez a su maestra explicando el origen y el significado de esa consigna, primero en francés -On ne tue point les idées- y luego en castellano. Recuerda las explicaciones sobre la vida y la obra de Sarmiento, sobre la educación como herramienta transformadora, sobre la importancia de pensar un país más justo. “Conocer a Sarmiento y a otros autores me marcó en los estudios primarios y secundarios y me acompañan hasta hoy”, escribe en su tesis.

Sánchez destaca también a un amigo y figura importante en su vida, Pablo Antonio Ramella quien nació en La Plata y vivió en San Juan. “Fue juez de la Corte Suprema, convencional constituyente, gran profesor de Derecho Constitucional, padre de 7 hijos y uno de ellos compañero mío del colegio. Los nietos son más de 20. Una de mis alegrías para la reunión del 26 es que estarán algunos presentes”, dijo.

Convencido de que la justicia es una construcción permanente, inició sus estudios de abogacía en 1960, mientras comenzaba a trabajar en sociedades de capitalización y seguros.

El ejercicio profesional y la función judicial

Desde entonces, el tema de los daños personales y su cuantificación se volvió cotidiano. Primero en el ejercicio profesional, luego en el estudio académico y finalmente en la función judicial. Su primera publicación data de 1968 y fue el inicio de una producción sostenida que lo llevó a participar en congresos internacionales en América y Europa, y a dialogar con juristas de distintos sistemas jurídicos.

El libro que ahora presenta en San Juan es el resultado de ese largo recorrido. No se trata solo de una tesis académica presentada en 2023 ante la universidad, sino de una obra que condensa más de cinco décadas de práctica, reflexión y análisis crítico. Sánchez ejerció como abogado de aseguradores, reaseguradores, productores de seguros y también representó a damnificados. Más tarde fue juez de primera instancia y de cámara, tanto en el ámbito provincial como nacional, tras superar concursos de oposición y antecedentes.

Esa doble mirada -la del abogado y la del juez- atraviesa la obra y le da una perspectiva singular. Sánchez formula críticas al sistema actual de valoración y cuantificación de los daños personales y propone soluciones, con la esperanza de que puedan ser consideradas desde el ámbito legislativo y judicial. “Difícil es imaginar algún ciudadano que jamás haya estado vinculado con alguno de estos problemas”, sostiene, al remarcar el interés público de la temática.

Aunque se trata de un libro jurídico, su autor entiende que trasciende el ámbito académico. La valoración del daño, la reparación, la justicia y las garantías constitucionales son cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de las personas. Por eso, considera que la obra puede interpelar a un público más amplio, interesado en comprender cómo el Derecho impacta en la vida real.

La presentación contará con auspicio académico del Instituto de la Región Cuyo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que destacó la relevancia de que un libro de Derecho sea presentado en la casa natal de Sarmiento. No solo como reconocimiento al esfuerzo intelectual del autor, sino también como un gesto que enlaza la historia, la educación y la justicia.

Sarmiento y su vocación por el Derecho

Desde una perspectiva histórica, el acto invita a recordar que algunos autores sostienen que Sarmiento tuvo, en sus inicios, una verdadera vocación por la abogacía. La escena se completa con un sanjuanino que vuelve a su tierra para compartir una obra nacida del estudio, la experiencia y una formación profundamente arraigada en la educación pública provincial.

Diego Sánchez no regresa solo con un libro. Regresa con una historia personal atravesada por maestros, escuelas, ideas que no se matan y una convicción intacta: que educar, pensar y buscar justicia siguen siendo tareas esenciales. En la Casa de Sarmiento, ese viernes de diciembre, pasado y presente volverán a encontrarse.