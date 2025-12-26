viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Verano activo

El horno sigue a full: San Juan, la más calurosa del país con 36,2°

El Gran San Juan se ubica en la cima del ranking del Servicio Meteorológico Nacional, por delante de Santa Rosa de La Pampa y Villa Reynolds en San Luis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el verano el calor sanjuanino no defrauda. En el parte compartido por el Servicio Meteorológico Nacional a las 13:00, el Gran San Juan se ubicaba como el rincón más caluroso del país por 36,2°.

Lee además
cuales fueron los nombres de bebes mas elegidos en san juan durante 2025
¡Qué ternura!

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025
 La minería del cobre y del oro impulsa el liderazgo de San Juan en el RIGI, que concentra cerca del 40% de las inversiones presentadas en todo el país.
Minería

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Un peldaño por debajo apareció Santa Rosa de La Pampa con 36,1° y Villa Reynolds en San Luis con 35,7°.

Según el pronóstico del SMN, la temperatura para este viernes en San Juan podría crecer hasta los 37°.

CALOR
Temas
Seguí leyendo

Aseguran que cada vez hay más demanda de sangre en San Juan: los motivos y la preocupación de las autoridades

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Renovaron la cartelería informativa en la Capilla de San Expedito y buscan que crezca el número de visitantes

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

El viernes arrancó con un temblor que se sintió en casi todo San Juan

Un viernes con mucho calor y anuncio de tormentas en San Juan

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Arde la Navidad: San Juan, la ciudad más caliente del país con 35,2°

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.
Balance

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Aseguran que el sujeto acusado de violar a una joven atacó salvajemente a otra mujer horas después en Chimbas
En la mira

Aseguran que el sujeto acusado de violar a una joven atacó salvajemente a otra mujer horas después en Chimbas

Te Puede Interesar

 La minería del cobre y del oro impulsa el liderazgo de San Juan en el RIGI, que concentra cerca del 40% de las inversiones presentadas en todo el país.
Minería

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Por Elizabeth Pérez
Condenaron al Chonono a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención
Al Penal

Condenaron al "Chonono" a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal
Día clave

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025
¡Qué ternura!

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025