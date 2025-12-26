viernes 26 de diciembre 2025

¡Qué ternura!

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025

El Ministerio de Gobierno informó cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos por las familias sanjuaninas durante 2025. También reveló que, hasta la fecha, se registraron 8.537 nacimientos en toda la provincia, con una marcada preferencia por nombres cortos y de tendencia internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Gobierno de San Juan dio a conocer el listado de los nombres de bebés más elegidos por las familias sanjuaninas a lo largo de 2025, elaborado a partir de los nacimientos inscriptos en todo el territorio provincial por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

En el caso de los varones, Mateo encabezó el ranking como el nombre más elegido, seguido por Enzo, Benicio, Bautista y Liam. Completan el top ten Lorenzo, Julián, Noah, Bastian y Bruno.

Entre los nombres femeninos, Mía fue el más elegido en 2025. Detrás se ubicaron Emma, Ámbar, Olivia y Alma. También se destacaron Emily, Emilia, Luz, Roma y María, una lista que combina nombres clásicos con otros de fuerte impronta contemporánea.

Los nacimientos, en descenso sostenido

Según la información oficial, a lo largo de este año se registraron 8.537 nacimientos en San Juan, una cifra que confirma la tendencia a la baja que se viene observando desde hace al menos cuatro años, tanto a nivel provincial como nacional. En promedio, durante 2025 nacieron 711 bebés por mes, por debajo de los números registrados en años anteriores.

Más allá del repunte en las uniones, los nacimientos continúan en baja. En 2024 se habían registrado 8.653 nacimientos, con un promedio mensual de 721 bebés. En 2023, la cifra había sido considerablemente mayor, con 9.424 nacimientos, mientras que en 2022 se contabilizaron 10.158. En 2021, el número había alcanzado los 10.851 nacimientos, un leve repunte tras el año 2020, marcado por la pandemia, cuando se registraron 10.750 nacimientos en la provincia.

Finalmente, otro dato que surge del balance anual es el descenso en la cantidad de defunciones. Mientras que en 2024 se registraron 5.859 fallecimientos, en 2025 la cifra bajó a 5.247, lo que representa una disminución del 11 por ciento.

Repunte en matrimonios y uniones convivenciales

El cierre de 2025 también deja otros datos relevantes en cuanto a la constitución de familias en San Juan. De acuerdo con la información brindada por el Registro Civil a Tiempo de San Juan, este año se registró un leve aumento en la cantidad de matrimonios con respecto a 2024.

En lo que va del año se contabilizaron 1.395 casamientos, mientras que en 2024 la cifra había sido de 1.383, lo que representa un incremento cercano al uno por ciento. En lo que va del año se contabilizaron 1.395 casamientos, mientras que en 2024 la cifra había sido de 1.383, lo que representa un incremento cercano al uno por ciento.

El repunte fue más significativo en el caso de las uniones convivenciales. Durante 2025 se realizaron 1.943 trámites, lo que significó un aumento del 15 por ciento en comparación con el año anterior. Tanto el matrimonio como la unión convivencial permiten formalizar un vínculo afectivo y hacerlo reconocible ante el Estado, aunque presentan diferencias sustanciales en cuanto a requisitos, efectos legales y procedimientos.

Mientras el matrimonio es un acto jurídico que implica una ceremonia y efectos legales inmediatos, la unión convivencial se registra para acreditar una convivencia estable y permanente. El Código Civil y Comercial define a esta última como una relación afectiva singular de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común.

Por Redacción Tiempo de San Juan

