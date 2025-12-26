En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.

Las celebraciones de Navidad en San Juan dejaron como saldo al menos seis personas heridas por el uso de pirotecnia y tres incendios en viviendas, en el marco de una intensa jornada de trabajo para el Cuerpo de Bomberos, que realizó más de 15 intervenciones entre el 24 y el 25 de diciembre.

Según informó Rubén Castro, segundo jefe de Bomberos D9, en declaraciones a Radio Colón, durante Nochebuena y Navidad se llevó adelante un operativo preventivo y de respuesta rápida en distintos departamentos de la provincia. Las acciones incluyeron controles por el uso de pirotecnia, recorridas preventivas y atención de emergencias simultáneas.

En cumplimiento de las ordenanzas municipales que prohíben la pirotecnia sonora, Bomberos realizó inspecciones en varios puntos. Sin embargo, pese a las restricciones, se registraron detonaciones durante la noche en diferentes zonas de la provincia.

Entre los heridos por pirotecnia, dos de ellos ingresaron al Hospital Guillermo Rawson, mientras que otros dos menores fueron asistidos inicialmente en el Hospital César Aguilar de Caucete y luego derivados al Rawson. Además, en el centro de salud de la zona de Barreal, un menor fue atendido por una lesión auditiva y posteriormente recibió el alta médica.

Sumado a eso, según informaron desde el Hospital Marcial Quiroga a Tiempo de San Juan, allí se registró el ingreso de un paciente con quemaduras producidas por la manipulación de pirotecnia. Se trató de un menor de edad, quien recibió la atención correspondiente, sin gravedad y posteriormente dado de alta.

“Dentro de todo, el balance fue positivo y no tuvimos un número elevado de heridos”, expresó Castro al evaluar la situación general.

Más allá de los casos vinculados a la pirotecnia, Bomberos intervino en al menos 15 hechos durante la jornada del 24 de diciembre. Entre los más relevantes se contabilizaron tres incendios en viviendas, además de otras asistencias y tareas preventivas que se desarrollaron de manera simultánea.