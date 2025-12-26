Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Una fuerte noticia sacude al hockey sobre patines argentino en plena antesala de un año cargado de competencias internacionales. Según informó el medio especializado 2MSports , la dupla técnica conformada por el entrenador José Luis Páez y el preparador físico Sergio Clavel habría renunciado a la conducción de la Selección Argentina Senior Masculina .

Mientras que desde el entorno de Sergio Clavel confirmaron de manera directa la renuncia del reconocido preparador físico, el futuro de José Luis Páez aún permanece rodeado de incertidumbre. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el entrenador para conocer su postura, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas.

Páez y Clavel trabajaban juntos en el seleccionado argentino desde 2018 y construyeron uno de los procesos más exitosos de los últimos años. El punto más alto llegó en 2022, cuando la Selección levantó la Copa del Mundo en San Juan, en un torneo histórico disputado ante su gente y que consolidó al cuerpo técnico.

Ahora la posible disolución de la dupla se da en un momento delicado del calendario. En apenas cuatro meses, la Selección Argentina debe disputar la Copa de las Naciones en Suiza, prevista para fines de marzo y principios de abril. Además, el horizonte marca otro desafío de máxima relevancia: los World Skate Games 2026, que se desarrollarán del 30 de septiembre al 18 de octubre en Asunción, Paraguay.

Por el momento, la Confederación Argentina de Patinaje no emitió un comunicado oficial que confirme o desmienta la salida del entrenador. La confirmación de la renuncia de Clavel y el silencio de Páez alimentan las versiones y abren interrogantes sobre el futuro inmediato del seleccionado, justo cuando comienza un año clave en el camino mundialista.