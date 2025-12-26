El llamado inesperado que sacudió el mercado de Boca: los dos gigantes que sondearon a Brian Aguirre

El mercado de pases de Boca empieza a moverse no solo en la búsqueda de refuerzos, sino también en la lista de posibles salidas. En ese contexto, un nombre que hoy no aparece entre las prioridades del cuerpo técnico empezó a sonar con fuerza del otro lado del Río de la Plata. Nacional y Peñarol levantaron el teléfono y consultaron por la situación de Brian Aguirre, el extremo de 22 años que quedó relegado en el tramo final de la temporada.

Tanto el tricolor como el aurinegro evalúan alternativas para potenciar su ataque y, por ahora, el interés se tradujo en contactos informales, sin ofertas concretas sobre la mesa. La falta de minutos en los últimos meses alimenta la expectativa de que Boca pueda abrir la puerta a una negociación, ya sea a préstamo o en una eventual transferencia, aunque el aspecto económico aparece como el principal escollo.

Vale recordar que el Xeneize desembolsó 4,6 millones de dólares para comprarle el pase a Newell’s, una cifra importante dentro de la actual gestión, y no tiene intenciones de desprenderse del futbolista por menos dinero, aun cuando Aguirre no logró consolidarse como titular indiscutido.

Desde su llegada en 2024, el atacante disputó 37 partidos oficiales, acumuló 1.840 minutos, convirtió cuatro goles y dio cuatro asistencias. Tras un período de continuidad en el once, su participación se fue diluyendo en el cierre del año. El crecimiento de Exequiel Zeballos y las decisiones tácticas de Claudio Úbeda lo fueron relegando, y el escenario se vuelve aún más competitivo con el inminente arribo de Marino Hinestroza para ocupar su misma posición.

Por ahora, todo se reduce a llamados y consultas. Pero el interés de Nacional y Peñarol instaló una incógnita que empieza a tomar forma: el futuro de Aguirre en Boca ya no parece tan seguro.

Fuente: TyC Sports